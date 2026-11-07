Shuji Utsumi: ‘O Brasil é uma força cultural incrível’

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A Sega destaca a paixão e a importância do mercado brasileiro, um dos maiores para Sonic. A empresa investe em jogos de alta qualidade e uma estratégia transmídia, que inclui filmes e produtos licenciados. A distribuição digital e o foco em PC/celulares permitem alcançar mercados emergentes. Clássicos como Crazy Taxi serão revitalizados com novos elementos, incluindo um mapa inspirado no Brasil, sem depender apenas da nostalgia. A IA é vista como apoio, não substituto.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Qual a relevância do mercado brasileiro de games para a Sega? Sentimos uma paixão enorme vinda do Brasil. Nos filmes do Sonic, o ouriço azul que é nosso maior símbolo, o país está entre os três maiores públicos do mundo nos cinemas. Há uma cultura de games consolidada, que remonta aos arcades e ao Mega Drive nos anos 1980 e 1990. Mesmo quando a economia enfrentou períodos ruins, o espírito dos jogadores brasileiros permaneceu vivo. A economia é crucial, mas o amor sincero pelos jogos tem valor cultural inestimável.

Como, então, alimentar e aprofundar a presença e a paixão no país? O primeiro e mais decisivo passo é continuar entregando jogos de alta qualidade, sem o que não há como prosperar e conseguir fãs ainda na infância Ao mesmo tempo, investimos fortemente na estratégia que chamamos de “transmídia”, com filmes, produtos licenciados e eventos, de modo a criar oportunidades contínuas de engajamento. Queremos que o público vivencie nossas franquias de várias formas, o que também atrai novos jogadores.

Essa variedade de plataformas é inovação inaugurada pelos consumidores brasileiros? É um modelo global, mas com enorme aderência no Brasil e que, portanto, serve de modelo e inspiração. Quando comecei a usar o termo “transmídia”, ressalvo, era um conceito novo. Hoje, toda a indústria — inclusive os estúdios de cinema — adotou essa linguagem. Para nós, não é só uma fonte de receita. É a ferramenta mais eficaz para manter uma comunicação contínua e construir um relacionamento duradouro com os fãs.

Como alcançar mercados emergentes com perfis econômicos tão diversos? A distribuição digital facilitou muito o acesso. Hoje, PC e dispositivos móveis cobrem praticamente todo o planeta. Por isso, nossa estratégia não se limita mais aos consoles tradicionais: atuamos simultaneamente em PC e celulares para atingir o maior número possível de jogadores.

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Dá para revitalizar clássicos como Crazy Taxi e Jet Set Radio sem perder a essência? Não podemos depender apenas da nostalgia dos veteranos. Precisamos fazer a geração jovem se apaixonar. Por isso, adicionamos a esses títulos elementos inéditos, novos talentos, trilhas renovadas e formas modernas de jogar. Em Crazy Taxi haverá um mapa inspirado no Brasil.

A inteligência artificial parece estar construindo uma outra civilização. É assim com os games? O tema é delicado e causa receio. Mas a história dos games sempre esteve ligada à evolução tecnológica. Avaliamos a IA com cuidado: não a vemos como substituta da criação humana, e sim como instrumento de apoio para lidar com o volume crescente de dados e aprimorar o trabalho dos desenvolvedores.

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Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020