SobeDesce: da Embraer à Meta

SOBE

EMBRAER

Com a venda de três unidades à Grécia, a empresa já emplacou o cargueiro militar KC-390 em oito países da Otan, antes dominada pelo americano C-130 Hercules.

URUGUAI

O país foi eleito o melhor para se viver na aposentadoria pela Global Citizen Solutions, que analisou dezenas de ações destinadas ao público em 46 países do mundo.

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MARTA

Seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo, a brasileira será vivida no cinema pela atriz Alice Carvalho, em longa dirigido por Andrucha Waddington que vai estrear em abril de 2027.

DESCE

SANTIAGO PEÑA

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O presidente do Paraguai renunciou ao cargo na esteira da intervenção federal no Ueno Bank, que atingiu diretamente quase metade da população e provocou protestos pelo país.

META

A Justiça de São Paulo proibiu a companhia de Mark Zuckerberg de usar conteúdos jornalísticos sem autorização, inclusive para treinar sua inteligência artificial.

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VALDIVIA

O Ministério Público do Chile pediu 22 anos de prisão para o ex-ídolo de Palmeiras e da seleção de seu país por dois estupros ocorridos em 2024 — ele nega.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020