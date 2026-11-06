SobeDesce: da Embraer à Meta
Os altos e baixos da semana
SOBE
EMBRAER
Com a venda de três unidades à Grécia, a empresa já emplacou o cargueiro militar KC-390 em oito países da Otan, antes dominada pelo americano C-130 Hercules.
URUGUAI
O país foi eleito o melhor para se viver na aposentadoria pela Global Citizen Solutions, que analisou dezenas de ações destinadas ao público em 46 países do mundo.
MARTA
Seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo, a brasileira será vivida no cinema pela atriz Alice Carvalho, em longa dirigido por Andrucha Waddington que vai estrear em abril de 2027.
DESCE
SANTIAGO PEÑA
O presidente do Paraguai renunciou ao cargo na esteira da intervenção federal no Ueno Bank, que atingiu diretamente quase metade da população e provocou protestos pelo país.
META
A Justiça de São Paulo proibiu a companhia de Mark Zuckerberg de usar conteúdos jornalísticos sem autorização, inclusive para treinar sua inteligência artificial.
VALDIVIA
O Ministério Público do Chile pediu 22 anos de prisão para o ex-ídolo de Palmeiras e da seleção de seu país por dois estupros ocorridos em 2024 — ele nega.
Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020