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Comportamento

Casamentos viram celebração sob medida, com festas cada vez mais personalizadas

Mais do que nunca, em tempos de exposição pelas redes sociais, os noivos têm buscado imprimir à cerimônia traços de sua identidade

Por Gabriela Caputo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 08h00
Noiva de vestido branco e noivo de terno azul escuro se beijam apaixonadamente no altar de uma igreja ricamente decorada em dourado. Convidados aplaudem, incluindo um padre de batina e crianças sentadas no chão.
AMOR NO RIO DE JANEIRO - Giulia Be e Conor Kennedy: festa de três dias reuniu referências brasileiras e americanas (@giulia/Instagram)
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É exagero, muito exagero, considerar a instituição do casamento como coisa de antigamente. Ela segue firme, forte e emocionante, apesar da estatística. No Brasil, entre 2015 e 2019, antes portanto da pandemia, registrava-se uma média de 1,08 milhão de uniões em cartório por ano. Houve, em 2024, uma queda de 12% das assinaturas de papel passado e beijos de amor. Mas há uma mudança no ar, traduzida em evidente tendência: mais do que nunca, em tempos de exposição pelas redes sociais, os noivos têm buscado imprimir à cerimônia traços de sua identidade. Como já não se trata de obrigação social incontornável, a ideia é reinventar tradições, contar histórias, inventar uma narrativa — eis uma palavrinha que não pode faltar — para as festas.

Um exemplo das festivas novas formas de celebrar essa tradição foi o casamento da advogada e influenciadora Juliette Freire, cujas cenas povoaram o Instagram e o X nas últimas semanas. Campeã do Big Brother Brasil em 2021, ela selou a união com o atleta de crossfit Kaique Cerveny em 29 de outubro no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. A celebração enalteceu a natureza e as comunidades locais, e valorizou as raízes nordestinas da noiva, que é paraibana: o vestido, feito pelo estilista Carlos Bacchi, combinou seda brasileira e tecido de garrafas PET recicladas; as flores deram lugar ao algodão agroecológico. Um mês antes, o casal havia realizado uma cerimônia íntima no Lajedo de Pai Mateus, no Cariri, na qual Juliette usou uma criação da conterrânea Rebeca Nepomuceno que incorporava crochês feitos por sua avó Maria, falecida em 2023. “Estou aqui vestida de ancestralidade, trazendo as nossas famílias para celebrar o que só começa”, disse a noiva.

Cantora Dua Lipa, sorrindo com a boca aberta, usando vestido branco e acessório de cabeça, segurando taças de champanhe com um homem de terno preto e outros homens de camisa branca e gravata borboleta, em festa animada
ROMANCE À ITALIANA – A união de Dua Lipa e Callum Turner com festança na Sicília: glamour e viagem (@dualipa/Instagram)

A tendência também aparece nas festas luxuosas de outras figuras públicas: no início de outubro, a atriz e cantora Giulia Be e o advogado americano Conor Kennedy promoveram três dias de celebração no Rio de Janeiro — com direito a bênção no Cristo Redentor, cerimônia em igreja histórica e festa no Jardim Botânico — para mais de 200 convidados de duas famílias tradicionais: Giulia é filha do empresário Paulo Marinho; e Conor, integrante do clã Kennedy, é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos EUA. A proposta era um encontro de culturas, e a noiva revelou qual foi uma de suas primeiras condições ao agora esposo: “Meu amor, eu te amo, mas não vou me casar em Massachusetts”. A opção pela festa prolongada ressalta outro elemento valorizado pelos pombinhos: a construção de uma experiência completa, em vários capítulos, sem deixar de lado os detalhes pessoais.

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Noiva sorridente de vestido branco tomara que caia e véu, braços erguidos, ao lado do noivo de terno claro batendo palmas, com um celebrante ao fundo. Estão em frente a uma igreja iluminada em tons quentes à noite, com arranjos florais brancos em uma mesa de vidro.
ANCESTRALIDADE - Juliette e Kaique Cerveny: a boda valorizou produções artesanais do Nordeste (@juliette/Instagram)

A ideia de transformar o casório em um retrato da própria vida também apareceu na união da pop star Dua Lipa com o ator Callum Turner. Depois de uma cerimônia reservada em Londres, eles tiveram três dias de festejos na Sicília, na Itália, em junho. O vestido Chanel usado pela cantora trazia um bordado do pet do casal em um parque que frequentam juntos.

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Nem todas as estrelas, contudo, decidem compartilhar o grande dia com os fãs. Preservar a intimidade também faz parte do jogo. No casamento de Giulia e Conor, os convidados foram orientados a não postar imagens. Indo ao infinito e além, Taylor Swift trocou alianças com o jogador de futebol americano Travis Kelce, em julho, no Madison Square Garden, diante de cerca de 1 000 convidados e com Adam Sandler como celebrante. Apesar da dimensão espetacular do evento, o casal optou por não divulgar fotografias oficiais. Zendaya e Tom Holland tiveram de lidar com imagens falsas da boda, criadas por IA. No ano passado, Selena Gomez e Benny Blanco enfrentaram paparazzi e até helicópteros sobrevoando o local. Pois é: quando a expectativa em torno do casamento passa a integrar o próprio acontecimento, como se fosse um show, controlar a exposição fica difícil.

Casal jovem, homem e mulher, abraçados em um jardim florido. Ele, de camiseta azul-marinho, a abraça pela cintura. Ela, de vestido listrado, toca o rosto dele com a mão esquerda, exibindo um anel e relógio. Ambos sorriem, com os rostos próximos, em meio a folhagens e flores coloridas em vasos.
ESPETÁCULO PRIVADO – Taylor Swift e Travis Kelce: casamento grandioso, mas sem fotografias oficiais (@taylorswift/Instagram)
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Mas e daí, se o que importa é fazer diferente, ser criativo? Uma pesquisa do portal especializado The Knot indicava, em 2023, que 72% da geração Z esperava, sim, se casar, mas à sua maneira. Mais do que abandonar a tradição, os jovens querem reinventá-la: 58% dos casais dizem procurar elementos que expressem sua identidade, para além das convenções. As redes sociais também pesam nessa construção: 87% dos mais de 11 000 entrevistados pela plataforma Zola tomaram decisões com base em referências vistas na internet. Trata-se, enfim, de escrever a própria história e que ela, posto que é chama, seja eterna enquanto dure.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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