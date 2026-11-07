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Comportamento

A barra subiu: por que os minivestidos e as minissaias voltam às passarelas

O revival é uma forma de resgate da rebeldia dos anos 1960 e resposta à inquietação dos dias de hoje 

Por Gabriela Caputo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 08h00
Modelo com expressão séria, cabelo curto e escuro, vestindo um minivestido vermelho de couro com detalhes brilhantes no peito e na barra, desfila em passarela branca. Ela segura uma bolsa preta pequena. Ao fundo, público sentado fotografa com celulares.
SILHUETA - Peça da Marni em Milão: curta, mas tão curta, que chega a apagar os bordados de pedrarias (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Em meados dos anos 1960, uma jovem britânica de apenas 16 anos foi eleita o rosto de sua geração: com cabelo curto e andrógino, silhueta esguia e olhar de boneca de pano, com cílios marcados, a inescapável Twiggy capturou o espírito da época como ninguém, de Londres a caminho do mundo. De imediato, tornou-se porta-voz do estilo batizado de Mod, abreviação de modernista. O movimento tinha nas minissaias e nos vestidos bem curtinhos a principal arma para romper com os costumes das gerações anteriores. Era como um grito de guerra, mas em paz. Há, agora, uma charmosa novidade: o icônico modelito retornou às passarelas e logo estará nas ruas, com silhuetas geométricas, cores vibrantes e estampas gráficas. É homenagem a um tempo vibrante, porque a nostalgia faz a civilização andar.

Modelo de pele escura, cabelo curto, maquiagem branca nos olhos, vestindo um minivestido azul-claro sem mangas com camadas de tecido retangulares, em uma passarela branca com parede quadriculada ao fundo
LEVEZA -  Criação em tom azul da marca Mulberry: camadas sobrepostas criam efeito futurista (Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images)

Nas coleções apresentadas nos últimos meses, grifes como Courrèges, Carolina Herrera, Mulberry e Marni recuperaram a barra curta daquele período e, por que não, sua irreverência inconfundível. Na Semana de Moda de Nova York, Carolina Herrera expôs o estardalhaço de uma peça bordada com o retrato que Andy Warhol, mestre da pop art, fez da estilista venezuelana em 1979. Em Londres, a Mulberry exibiu um vestidinho azul-bebê que combina textura e volume numa evocação futurista que também marcou os anos 1960. Em Milão, a Marni brincou com tecidos e tons pastel. A Courrèges, na estreia do diretor criativo Drew Henry em Paris, bebeu do arquivo da marca com desenhos estruturados e para lá de curtos.

Modelo asiática com cabelo preto curto desfila em passarela, vestindo um minivestido bege sem mangas com estampa de rosto feminino estilizado, lábios vermelhos e detalhes dourados e azuis. A barra do vestido tem franjas amarelas. Ao fundo, público sentado assiste ao desfile e um canteiro de flores amarelas.
RETRÔ CHIQUE – Carolina Herrera: look com bordados vibrantes homenageia a estilista (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Louve-se, sobretudo, a participação da novíssima geração de criadores que dá continuidade ao legado do visionário estilista francês André Courrèges. Foi ele quem, diz a história, deixou tudo mais diminuto em 1964, com a coleção Moon Girl. Do outro lado do Canal da Mancha, Mary Quant popularizou o mínimo do mínimo. Além de comandar a butique Bazaar, foi pioneira na criação da Ginger Group, uma linha de baixo custo que tornou as peças da moda mais acessíveis. Logo, o vestido em linha A, com corte evasê e cintura delicadamente marcada, se tornou o favorito da época. Embora os designs de Courrèges tenham sido replicados por muitos varejistas e Quant tenha impulsionado a tendência, ela recusava o crédito: “Nem eu nem Courrèges a inventamos. Foram as ruas”, disse. As bainhas curtas, afinal, surgiram do desejo das moças por roupas que as representassem, algo entre a moda infantil ou o guarda-roupa das mães. “Havia pouquíssimas opções para adolescentes. Então, aprendemos a costurar. Fiz minhas primeiras minissaias. Era isso que eu queria usar”, revelou a própria Twiggy.

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Mulher sorridente com cabelo curto, vestindo um vestido branco com gola e punhos escuros, posa à frente de um carro antigo com a placa A30200
VISIONÁRIA – Mary Quant: a criadora que ajudou a popularizar a onda (Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild/Getty Images)
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Naquele tempo de intensa ebulição comportamental e tensões políticas, a minissaia e os minivestidos surgiram como símbolos de mudanças geracionais, da jovialidade e da libertação feminina. Era a época dos hippies, da luta pelos direitos civis, da revolução sexual movida pelos anticoncepcionais. Além de Twiggy, nomes como Jean Shrimpton, Pattie Boyd e Penelope Tree encarnaram o espírito youth­quake, termo que descreve a mudança sísmica propulsionada pela juventude. Mesmo antes, o comprimento das saias já tinha relevância simbólica: nos anos 1920, o economista George Taylor criou a “teoria da bainha”, segundo a qual elas encurtam em períodos de prosperidade e ficam mais conservadoras durante crises. Tudo a ver, aliás, com os dias de hoje, em lição de economia.

Mulher jovem, loira de cabelo curto, vestindo um vestido branco sem mangas com saia rodada, posando com a mão direita na saia e a esquerda estendida, olhando para frente com expressão séria em fundo branco
ÍCONE – Twiggy nos anos 1960: a estrela do Mod, com visual andrógino e cílios dramáticos (ZUMA Press/Alamy/Fotoarena/.)
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Não por acaso, o gosto da rebeldia no vestir dá as mãos aos sucessivos protestos juvenis que se espalharam pela Europa nas últimas semanas, porque a moda é também um jeito de expressão. O vaivém de tendências é tradicional, mas pode-se dizer que nunca houve um momento melhor para a década de 1960 ressurgir, repleta de angústia e ansiedade, tal qual os nossos dias. Vale, portanto, uma máxima celebrada de Courrèges: “Para mim, o que importa é a mulher, não o vestido — o que ela faz, como se movimenta, como vive”. A barra subiu, parece não haver dúvida.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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