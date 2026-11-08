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Cultura

A mensagem de resiliência por trás da obra do mestre japonês Katsushika Hokusai

Mostra inédita em Londres reúne um conjunto completo das xilografias de artista, cujo trabalho usa o Monte Fuji como símbolo da perseverança oriental 

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 08h00
Xilogravura japonesa de uma onda gigante azul e branca no oceano, com três barcos de pesca longos e finos enfrentando as águas turbulentas. Ao fundo, o Monte Fuji com neve no topo e um céu nublado. No canto superior esquerdo, há um texto vertical em japonês.
FAMOSA - A Grande Onda de Kanagawa: imagem poderosa inspirou pintores europeus como Monet e Cézanne  (The Howard Mansfield Collection/Rogers Fund, 1936/.)
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Aos 75 anos, Katsushika Hokusai (1760-1849) fez uma avaliação implacável da própria trajetória: tudo o que havia produzido antes dos 70 “não valia a pena ser levado em conta”. Para o virtuoso gravurista japonês, a verdadeira maestria só começara a florescer na velhice. Foi justamente nessa fase que concebeu sua obra-prima, a monumental série Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji, da qual faz parte A Grande Onda de Kanagawa, sua criação mais célebre, vertida em símbolo universal da cultura japonesa.

Criada entre 1829 e 1833, a coleção completa de xilogravuras — técnica artesanal que imprime imagens coloridas a partir de matrizes de madeira de cerejeira entalhada — ganha, pela primeira vez, uma exposição na Inglaterra, na Galeria Dulwich Picture, em Londres. Intitulada Hokusai: Thirty-six Views of Mount Fuji from the Iuchi Collection, a mostra, que fica aberta até 17 de janeiro, reúne as 36 estampas originais e outras dez acrescentadas após o estrondoso sucesso da série — um empréstimo do Museu Nacional de Arte Ocidental de Tóquio.

Pintura japonesa de um homem idoso, careca, com pele clara e rugas, vestindo um quimono verde e cinza, sentado e segurando um objeto pequeno nas mãos. Há caracteres japoneses no canto superior direito
MESTRE – Retrato do artista: inovação no uso das cores e da técnica de impressão com madeira (Norihiro Ueno/the Iuchi Collection/NMWA-Tokyo/.)

Raríssimos, os conjuntos completos das xilogravuras de Hokusai estão entre os grandes tesouros do colecionismo de arte. Um deles, leiloado em Nova York em 2024, alcançou 3,56 milhões de dólares. Mas a importância do artista não se resume às cifras astronômicas. Para além da técnica impecável, ele adotou o azul da Prússia, pigmento importado da Europa, e renovou o ukiyo-e, tradição japonesa de gravuras dedicadas a cenas do cotidiano, paisagens e personagens populares. Hokusai contribuiu decisivamente para elevar a paisagem à condição de protagonista e, em contrapartida, ensinou o Ocidente a contemplar a natureza sob uma nova perspectiva. Impressionistas e pós-impressionistas beberam dessa fonte: a obstinação do francês Claude Monet em retratar a Catedral de Rouen sob diferentes condições de luz e as sucessivas tentativas de Paul Cézanne, também francês, de capturar a estrutura do Monte Sainte-Victoire encontram paralelo na peregrinação visual do japonês ao redor do Monte Fuji: o vulcão e ponto mais alto do arquipélago é retratado sob incontáveis ângulos e circunstâncias.

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As composições do mestre nipônico também carregam reflexões sobre a relação entre o homem e a natureza. Em Ejiri, uma rajada de vento surpreende os transeuntes e espalha papéis pelo céu. Já em Aldeia de Sekiya, três cavaleiros atravessam a cena em disparada, enquanto o Fuji permanece impassível ao fundo. Em Vento Firme, Manhã Clara, a montanha assume o protagonismo absoluto, tingida de vermelho-tijolo por um raro efeito atmosférico observado entre o fim do verão e o início do outono.

Três gravuras japonesas ukiyo-e. À esquerda, o Monte Fuji vermelho sob um céu azul com nuvens brancas. Ao centro, pessoas com chapéus cônicos em um campo verde com árvores e montanhas distantes. À direita, cavaleiros em uma estrada ladeada por árvores e um rio, com o Monte Fuji ao fundo
NATUREZA - As gravuras Vento Firme, Manhã Clara, Ejiri, na Província de Suruga e Aldeia de Sekiya no Rio Sumida: retratos do cotidiano sob a perspectiva de que podemos ser passageiros, mas o essencial, como a montanha, é duradouro (Norihiro Ueno/the Iuchi Collection/NMWA-Tokyo/.)
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É nesse contraste entre a turbulência do cotidiano e a aparente imutabilidade da paisagem que o artista transmite sua visão de mundo. Na belíssima A Grande Onda de Kanagawa, uma massa colossal de água se ergue como um monstro de garras afiadas, prestes a engolir os pescadores indefesos em seus barcos. À primeira vista, a composição parece dominada pela ameaça da tragédia e pela fragilidade humana diante da natureza. Uma leitura inspirada na filosofia budista, porém, desloca o olhar para a silhueta do Monte Fuji, firme no horizonte. A onda é aterradora, mas passageira; o vulcão, por sua vez, permanece inabalável. A imagem oferece uma metáfora da resiliência japonesa, forjada ao longo de séculos de convivência com terremotos, tsunâmis e outras adversidades. Em meio ao caos e à incerteza, Hokusai sugere que a força não está em impedir a tempestade, mas em resistir à sua passagem. Uma lição de esperança que conserva, quase dois séculos depois, toda a sua potência.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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