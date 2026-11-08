A mensagem de resiliência por trás da obra do mestre japonês Katsushika Hokusai

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Katsushika Hokusai, aos 75 anos, criou sua obra-prima, a série “Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji”, incluindo a icônica “A Grande Onda de Kanagawa”. Uma exposição em Londres celebra o artista japonês, revelando como ele reinventou a gravura, influenciou o Ocidente e transmitiu a resiliência humana frente à natureza.

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Aos 75 anos, Katsushika Hokusai (1760-1849) fez uma avaliação implacável da própria trajetória: tudo o que havia produzido antes dos 70 “não valia a pena ser levado em conta”. Para o virtuoso gravurista japonês, a verdadeira maestria só começara a florescer na velhice. Foi justamente nessa fase que concebeu sua obra-prima, a monumental série Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji, da qual faz parte A Grande Onda de Kanagawa, sua criação mais célebre, vertida em símbolo universal da cultura japonesa.

Criada entre 1829 e 1833, a coleção completa de xilogravuras — técnica artesanal que imprime imagens coloridas a partir de matrizes de madeira de cerejeira entalhada — ganha, pela primeira vez, uma exposição na Inglaterra, na Galeria Dulwich Picture, em Londres. Intitulada Hokusai: Thirty-six Views of Mount Fuji from the Iuchi Collection, a mostra, que fica aberta até 17 de janeiro, reúne as 36 estampas originais e outras dez acrescentadas após o estrondoso sucesso da série — um empréstimo do Museu Nacional de Arte Ocidental de Tóquio.

Raríssimos, os conjuntos completos das xilogravuras de Hokusai estão entre os grandes tesouros do colecionismo de arte. Um deles, leiloado em Nova York em 2024, alcançou 3,56 milhões de dólares. Mas a importância do artista não se resume às cifras astronômicas. Para além da técnica impecável, ele adotou o azul da Prússia, pigmento importado da Europa, e renovou o ukiyo-e, tradição japonesa de gravuras dedicadas a cenas do cotidiano, paisagens e personagens populares. Hokusai contribuiu decisivamente para elevar a paisagem à condição de protagonista e, em contrapartida, ensinou o Ocidente a contemplar a natureza sob uma nova perspectiva. Impressionistas e pós-impressionistas beberam dessa fonte: a obstinação do francês Claude Monet em retratar a Catedral de Rouen sob diferentes condições de luz e as sucessivas tentativas de Paul Cézanne, também francês, de capturar a estrutura do Monte Sainte-Victoire encontram paralelo na peregrinação visual do japonês ao redor do Monte Fuji: o vulcão e ponto mais alto do arquipélago é retratado sob incontáveis ângulos e circunstâncias.

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As composições do mestre nipônico também carregam reflexões sobre a relação entre o homem e a natureza. Em Ejiri, uma rajada de vento surpreende os transeuntes e espalha papéis pelo céu. Já em Aldeia de Sekiya, três cavaleiros atravessam a cena em disparada, enquanto o Fuji permanece impassível ao fundo. Em Vento Firme, Manhã Clara, a montanha assume o protagonismo absoluto, tingida de vermelho-tijolo por um raro efeito atmosférico observado entre o fim do verão e o início do outono.

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É nesse contraste entre a turbulência do cotidiano e a aparente imutabilidade da paisagem que o artista transmite sua visão de mundo. Na belíssima A Grande Onda de Kanagawa, uma massa colossal de água se ergue como um monstro de garras afiadas, prestes a engolir os pescadores indefesos em seus barcos. À primeira vista, a composição parece dominada pela ameaça da tragédia e pela fragilidade humana diante da natureza. Uma leitura inspirada na filosofia budista, porém, desloca o olhar para a silhueta do Monte Fuji, firme no horizonte. A onda é aterradora, mas passageira; o vulcão, por sua vez, permanece inabalável. A imagem oferece uma metáfora da resiliência japonesa, forjada ao longo de séculos de convivência com terremotos, tsunâmis e outras adversidades. Em meio ao caos e à incerteza, Hokusai sugere que a força não está em impedir a tempestade, mas em resistir à sua passagem. Uma lição de esperança que conserva, quase dois séculos depois, toda a sua potência.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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