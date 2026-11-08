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Comportamento

Poucos centímetros, cifras gigantes: as miniaturas puxam a explosão dos kidults

Elas já impulsionam o mercado brasileiro de brinquedos 

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 08h00
Duas pessoas, um homem e uma mulher, observam atentamente uma exposição de casas e edifícios em miniatura. O homem, de óculos, tem cabelos escuros e encaracolados, e a mulher, com franja e cabelos castanhos, usa uma camisa xadrez. As miniaturas incluem prédios de tijolos com escadas de incêndio, casas vitorianas coloridas e edifícios de estilo veneziano com gôndolas.
TRADICIONAL - Casas de bonecas ganham destaque: reflexo do mundo real (Matthew Chattle/Future/Getty Images)
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Numa prateleira de madeira, entre dois volumes de capa dura, desponta um beco iluminado que não é mais largo que um livro de bolso. Dentro dele, há ruas de paralelepípedos, postes de LED e fachadas delicadas com a ilusão de uma rua sem fim. Do outro lado da cidade, um jovem executivo tira da caixa uma réplica em miniatura de um automóvel clássico de 1968, examina a pintura metálica e a acomoda numa estante de vidro, ao lado de outras dezenas de exemplares. A cena é retrato de uma pequena revolução silenciosa na indústria global de brinquedos: a expansão dos chamados kidults, trocadilho em inglês para adultos com jeitão infantil. Eles mantêm o gosto por hobbies, brinquedos, jogos, desenhos e itens colecionáveis, gastam muito dinheiro, mas de forma seletiva e precisa.

Nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, o adulto que compra brinquedo para si deixou de ser curiosidade e virou um dos principais motores de crescimento do varejo. No Brasil, o mercado avançou 36% entre 2020 e 2024, de 7,5 bilhões de reais para mais de 10,2 bilhões de reais, e chegou ao recorde de 10,39 bilhões de reais em 2025. O detalhe está na assimetria: enquanto os brinquedos infantis tradicionais cresceram modestos 3%, as categorias voltadas para o público de mais idade dispararam, quase sempre em torno de miniaturas. Os miniveículos subiram 23% em faturamento, os conjuntos de montagem, 38%, os jogos de cartas colecionáveis, 46%, e os Mini Brands, réplicas microscópicas de itens do cotidiano, como produtos de supermercado e eletrodomésticos, 49%. Trata-se, portanto, de um boom interessante — e grande demais, com o perdão do jogo de palavras — para ser desdenhado.

Mão de uma pessoa ajustando uma moldura dourada em uma casa de bonecas luxuosa, com uma pintura de um homem barbudo na parede e uma luminária verde em miniatura
CONSTRUÇÃO – Kits de montar: terapia criativa, com horas de encaixe, cola e fiação, fora da internet, claro (Matthew Chattle/Future/Getty Images)

A obsessão fica mais evidente no corredor dos carrinhos de metal. A Hot Wheels, da Mattel, produz cerca de 500 milhões de unidades por ano, ou dezessete por segundo, desse brinquedo, que é o mais vendido do planeta. No Brasil, a consultoria Circana o apontou como “Brinquedo Mais Vendido do Ano”. Por que um carrinho de metal de 7 centímetros seduz um adulto de 40 anos com contas a pagar? Analistas falam em “luxo acessível” combinado com a alta frequência de compra. Com modelos básicos em torno de 20 reais, a barreira de entrada é quase nula, e o colecionador ganha uma dose barata de nostalgia e um hobby que se renova o tempo todo. O resultado é um consumo recorrente, movido menos pelo valor de cada peça do que pelo prazer de completar a coleção.

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A febre, porém, vai além do mundo automotivo. Nas salas de estar da Europa e da América do Norte, e cada vez mais da América do Sul, os book nooks viraram sensação: kits de madeira para montar, com luzes embutidas, que formam pequenos cenários tridimensionais entre as lombadas dos livros. Ao lado dos cenários e das casas de bonecas, oferecem o que a vida digital raramente concede, o foco tátil e analógico. Montar um cenário exige horas de encaixe, cola e fiação e, numa era de excesso de telas, a tarefa funciona como atividade relaxante e terapia criativa. Em vez de consumir conteúdo, o adulto produz algo com as próprias mãos. Para quem mora em apartamentos menores, há ainda a vantagem prática de construir mundos sem precisar de espaço.

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Coleção de carrinhos de brinquedo coloridos, como Hot Wheels, em uma superfície cinza. Os veículos, de diversos modelos e cores vibrantes, estão enfileirados e agrupados, com alguns em foco e outros desfocados ao fundo, criando um efeito bokeh.
CAMPEÃO – Carrinhos Hot Wheels: os mais vendidos no planeta (Sunny Merindo/Getty Images)
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A indústria percebeu a virada. Segundo Synésio Batista da Costa, presidente da Abrinq, a associação dos fabricantes de brinquedos, o setor vive de inovação constante e precisa renovar de 25% a 30% do catálogo todo ano para acompanhar o consumidor. “As crianças nunca deixarão de brincar, de ser crianças, mas os pais agora acompanham seus filhos nessas atividades”, diz Batista da Costa. “Com a diminuição dos espaços, as miniaturas são perfeitas para os ambientes e para o colecionismo, e o fenômeno se completa.” O kidult, em outras palavras, deixou de ser nicho para se tornar peça central da estratégia do setor.

No fim, o boom das miniaturas fala de um desejo básico de conexão tangível num mundo cada vez mais virtual. Seja uma biblioteca vitoriana cortada a laser entre clássicos da literatura, seja um carro cobiçado brilhando na estante do quarto, esses objetos pequenos entregam algo grande. Num mundo complexo e acelerado, que muitas vezes parece fora de controle, um universo em miniatura é inteiramente nosso para construir, organizar e admirar, um milímetro de cada vez.

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Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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