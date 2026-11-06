Novos tratamentos permitem destruir o câncer sem impor cirurgias que mutilam órgãos

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O tratamento do câncer avança para abordagens menos invasivas. Médicos celebram nova imunoterapia que alcança remissão em câncer de reto avançado sem cirurgia mutiladora, inspirada no protocolo “Watch and Wait”. Esta tendência de preservação do corpo se estende a outros tumores, melhorando a qualidade de vida.

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Antes de a médica brasileira Angelita Habr-Gama (1933-2026) apresentar ao mundo o revolucionário protocolo Watch and Wait (observar e esperar, na tradução literal), a maioria das pessoas com câncer de reto, a porção final do aparelho digestivo, era submetida a operações drásticas que resultavam na amputação dessa região. Isso, claro, tinha consequências, sendo uma delas passar a conviver com uma colostomia, uma bolsa por onde as fezes podem ser escoadas, por vezes de forma permanente. A cirurgiã pioneira demonstrou que nem todo paciente precisaria encarar essa sina: se houvesse uma resposta adequada à químio e à radioterapia, seria possível apenas monitorar, sem a necessidade de ir direto para o bisturi. Nascia, assim, uma nova perspectiva de abordar o problema. Mas ainda havia uma limitação: em uma parcela das pessoas com o diagnóstico, o tumor não podia ser derrotado sem a intervenção invasiva. Com o avanço da medicina, agora até esse cenário tem tudo para mudar. No congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, recém-ocorrido em Madri, especialistas celebraram os resultados de uma medicação que leva à remissão da doença sem a mutilação do intestino — exemplo notável de uma tendência na oncologia pautada pela preservação do corpo — e da vida.

O remédio testado é um tipo de imunoterapia, que recruta as defesas do organismo para subjugar o câncer. Ele foi avaliado em 154 pacientes com tumor de reto avançado que ainda apresentavam uma alteração genética propícia ao tratamento. Após pelo menos um ano de uso do dostarlimabe, 76% dos participantes não apresentaram mais evidências da enfermidade. Em 98 voluntários, todos os sinais visíveis e detectáveis desapareceram doze meses depois. “É o que a Angelita começou a preconizar lá atrás, agora com a possibilidade de preservação do órgão para mais pacientes”, afirma o oncologista Paulo Hoff, titular da Academia Nacional de Medicina. “É um tratamento que, ao evitar o efeito combinado de químio, radioterapia e colostomia permanente pós-cirurgia, melhora muito a qualidade de vida.”

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Os resultados com a droga, desenvolvida pela farmacêutica GSK, levaram o órgão regulatório americano, a FDA, a aprovar em ritmo acelerado a nova indicação. No Brasil, ela já foi submetida à Anvisa e a expectativa é que seja autorizada no primeiro semestre de 2027. Essa transformação no tratamento não diz respeito apenas ao câncer retal. “Nunca tivemos tantos avanços na oncologia para evitar a mutilação dos pacientes”, diz o coloproctologista Ulysses Ribeiro Júnior, professor da Faculdade de Medicina da USP. A guinada começou com o câncer de mama. Se no século passado muitas mulheres tiveram de passar por cirurgias que devastavam as mamas e os tecidos no entorno, hoje boa parte delas se beneficia de procedimentos menos radicais. Um trunfo obtido com o progresso nas técnicas cirúrgicas e o desenvolvimento de medicamentos. “Sabemos que a cirurgia combinada com o tratamento hormonal e, em alguns casos com quimioterapia, é mais importante do que a extensão da operação em si”, diz o oncologista Carlos Barrios, diretor do Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Cortar menos, nesse caso, não significa correr maior risco de ver a doença voltar. “Evoluímos de um tratamento com cirurgia mutiladora para uma abordagem de conservação do órgão, e isso com toda a segurança.” Um percurso que também pode ser trilhado quando se enfrentam outros tumores, como de pulmão e estômago (veja o quadro abaixo).

É evidente que nem sempre é possível poupar o órgão — e, em algumas circunstâncias, isso é particularmente desafiador. Um exemplo é o câncer de bexiga. Apesar dos ganhos no tratamento, em casos mais avançados a remoção completa da estrutura é indicada para impedir que as células tumorais se espalhem. “Não perder a bexiga é um desejo de todo mundo, inclusive de nós, médicos, mas ainda precisamos retirá-la para salvar o paciente”, diz o oncologista Fabio Schutz, da BP — Beneficência Portuguesa de São Paulo. Contudo, as vitórias galgadas pela imunoterapia abrem a perspectiva de que até essa história mude. Afinal, agora preservar o corpo também pode ser sinônimo de preservar a vida.

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Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020