Os segredos de uma pequena vila na Sardenha para ampliar a longevidade humana

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Em Bolotana, vilarejo italiano na Sardenha, a longevidade extrema intriga cientistas. Mulheres chegam aos 100 anos com independência e vigor, impulsionando o local a se tornar uma “Zona Azul”. Desvende os segredos de uma dieta natural, vida ativa e laços comunitários que moldam este oásis de vida longa.

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Em meio às montanhas da ilha da Sardenha, na costa italiana, o povoado de Bolotana exibe paisagens exuberantes, com casinhas históricas encantadoras, chão de pedra irregular e pequenas propriedades rurais rodeadas por natureza preservada. Nesse cenário idílico, vive uma população que intriga os cientistas: com 2 260 habitantes, o vilarejo abrigou ao menos 38 pessoas centenárias no último século, o que põe sua taxa de longevidade extrema 57% acima da média na Itália, um número encabeçado especialmente por mulheres. Ali, aquelas que chegam aos 70 anos têm quase três vezes mais chances de ultrapassar os 100 do que em outras partes do mundo, transformando a vila em um oásis de longevidade, onde cidadãs seguem ativas e independentes mesmo diante de uma idade mais avançada.

A região despertou tamanha atenção que foi alvo de pesquisas recém-­publicadas na revista médica Frontiers in Aging, numa parceria entre as universidades de Sassari, na Itália, e do Alabama, nos Estados Unidos, que levantam inclusive a hipótese de Bolotana ser promovida, em um futuro próximo, ao seleto grupo das zonas azuis, conceito criado pelo americano Dan Buettner que se refere a áreas geográficas com expectativas de vida excepcionalmente altas, mapeadas desde a década de 1990. Hoje, existem cinco delas espalhadas pelo globo: no Japão, na Grécia, nos EUA, na Costa Rica e na própria Itália, representada por Ogliastra, outra comunidade da Sardenha, a cerca de 110 quilômetros de Bolotana.

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Para que o vilarejo ganhe essa chancela, novos estudos buscam identificar as particularidades da região e de seu povo. A principal delas diz respeito à diferença entre os gêneros: as mulheres que chegam aos 70 anos ali têm uma probabilidade de 13,8% de bater ou superar os 100, enquanto entre os homens o índice não chega a 5%. O último centenário da vila morreu em maio passado, deixando a casa dos três dígitos etários exclusivamente para elas. “Nas zonas azuis e na população em geral, há certa diferença de gênero em relação à longevidade, mas não nas proporções que vemos em Bolotana”, diz o pesquisador Giovanni Mario Pes, que lidera a investigação. De fato, as mulheres em geral levam vantagens sobre a ala masculina no soprar das velas de aniversário. Isso tem a ver com diferenças genéticas, hormonais e imunológicas, mas também com fatores comportamentais e sociais. “Historicamente, os homens apresentam maior exposição a determinados riscos e, em muitos contextos, procuram menos os serviços de saúde preventiva”, diz a gerontóloga Isabela Oliveira Azevedo Trindade, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Enquanto a ciência avança em busca de respostas concretas, observar a rotina dos moradores do vilarejo sardenho já dá dicas valiosas do que se passa por lá. Isso vem sendo documentado há anos pela Associação Cultural Orminas, que se dedica a registrar em memórias, fotografias e reconstruções biográficas os centenários da vizinhança. Hoje, há seis mulheres com mais de 100 anos na vila, e mais quatro devem chegar à marca até o próximo ano. A mais velha delas, Antonia Luigia Giglio, nasceu em 1924, formou-se professora e dedicou a vida à licenciatura e à família, com quem fez diversas viagens. Aos 102, reza o terço todos os dias, aprecia uma boa leitura e participa de missas dominicais na igreja — e não dispensa um gole de vinho nos dias de festa.

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Não está só. Aos 101, Giovannina Marras dedicou-se décadas a fio à costura e tocou, ao lado da irmã, Mariangela, de 99, um negócio de alfaiataria que ensinou a arte das agulhas para várias gerações de mulheres da região, garantindo uma aposentadoria tranquila para a dupla. Solteiras, elas colocaram o pé na estrada na terceira idade, conhecendo diversos lugares do mundo. Agora, desfrutam da velhice na tranquilidade das colinas da Sardenha e seguem ativas: Mariangela sobe e desce as ladeiras com frequência para comprar verduras e legumes frescos que são preparados pela irmã. As refeições são compostas majoritariamente de vegetais, com carnes consumidas poucas vezes no mês. Feijões, azeite de oliva, batatas e pães caseiros também marcam presença nas mesas, assim como as frutas de cada estação, muitas vezes cultivadas nos arredores.

A alimentação natural e as caminhadas frequentes estão entre os hábitos já endossados pela ciência que colaboram para uma vida longa. Mas, no caso de Bolotana, fora possíveis razões genéticas, um aspecto além da biologia atrai os especialistas. Trata-se de uma questão de psicologia social: independentes e saudáveis, as idosas da região têm forte presença na rotina da comunidade, o que pode ser um fator preponderante para os anos de qualidade a mais. Duas ou três vezes por semana, elas se reúnem na biblioteca local e discutem como lidar com os problemas do dia a dia. Esse tipo de relacionamento não só confere senso de propósito como proporciona um apoio emocional bem-vindo na maturidade. “São mulheres que conheceram o sacrifício, o trabalho cotidiano, as dificuldades da vida no campo, o cuidado com a família e com os idosos, uma alimentação simples e uma comunidade na qual a solidariedade e as relações humanas sempre tiveram papel fundamental”, descreve o site da organização comunitária do povoado.

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Muito além do vilarejo, que tem registros de centenários desde a década de 1920, o avanço da medicina e de condições sanitárias básicas impulsionou a expectativa de vida em todo o mundo. Segundo estimativas da ONU, há cerca de 672 000 pessoas centenárias espalhadas pelo mundo, com um salto esperado para 2,6 milhões até 2050. No Brasil, o Censo de 2022 do IBGE registrou 37 814 pessoas com 100 anos ou mais no país, o triplo do valor anotado em 1980. Áreas da Serra Gaúcha, como a cidade de Veranópolis, se destacam nesse cenário. Nas zonas azuis, como a japonesa Okinawa, o isolamento geográfico, exercícios cotidianos e uma alimentação pautada em itens naturais vêm sendo apontados como os motivos dos números vigorosos.

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Mas ampliar a longevidade também vem acompanhado de desafios que não podem ser ignorados. “A gente precisa pensar não apenas em quantas pessoas chegarão aos 100, mas em quais condições elas chegarão”, afirma Trindade, da SBGG. “O crescimento dessa população é uma conquista, porém, exige planejamento, por meio de políticas públicas que cubram da atenção primária aos cuidados de longa duração.” Ao menos vilarejos como Bolotana já trazem lições e insights do que o resto do mundo pode adotar. Para viver mais — e, sobretudo, melhor.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020