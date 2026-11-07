Exposição e livro mostram a obsessão de Monet por tentar eternizar o fugaz

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O centenário da morte de Claude Monet celebra o mestre do impressionismo, cuja obsessão em capturar a luz e a passagem do tempo revolucionou a arte. Exposições em Paris e um novo livro de cartas revelam a mente por trás das pinceladas que pavimentaram o caminho para a arte moderna. Uma jornada pela vida e obra de um gênio irascível e inovador.

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Alguns artistas ingressam no panteão por sacudir o establishment, criando técnicas e renovando a ideia do que é belo. Foi assim com Claude Monet, figura-chave do impressionismo, cuja morte completa agora um século. Integrante de uma turma de pintores malvista à época, ele se notabilizou pela capacidade de conferir emoção à frenética vida à sua volta, captando as luzes do século XIX com uma ótica quase de cientista. Ao se afastar das convenções estéticas de sua era, ao lado de nomes como Renoir e Cézanne, foi alvo de críticos como Louis Leroy, que frente a frente com Impressão, Nascer do Céu, classificou a tela do jovem francês como “papel de parede em estado embrionário” e acabou por batizar o movimento que então emergia ao disparar: “Isso não passa de uma impressão”. Nada abalava, porém, as convicções de Monet, que se manteve firme, impulsionado por ventos que influenciaram tantos que vieram depois dele, ajudando a semear o terreno para a arte moderna.

Obcecado pela ideia de eternizar o instante fugaz (l’effet, como o chamava), ele era conhecido pelo perfeccionismo, o que alimentava os frequentes acessos de raiva — não raro, destruía quadros que não correspondiam a suas elevadas expectativas. Também se tomava de fúria se a mudança do clima o impedia de registrar a paisagem sob a luz desejada. “Depois de alguns dias de tempo bom, a chuva voltou, e mais uma vez preciso deixar de lado os estudos que havia começado. Isso está me deixando louco e, infelizmente, acabo descontando nas minhas pobres telas”, escreveu a seu marchand, Paul Durand-­Ruel. Na tentativa de capturar as nuances da luminosidade que incidia sobre as cenas que pincelava, o inquieto artista se dedicou a várias séries, como Montes de Feno, retratados não uma, nem duas, mas 25 vezes, e Catedral de Rouen, coleção de mais de trinta telas sobre a fachada do edifício gótico em distintos horários do dia. Com pinceladas livres, Monet buscava demonstrar que a passagem do tempo tinha poder transformador sobre a realidade que tanto observava.

No centenário de sua morte, a angustiada relação dele com o relógio é tema de uma exposição no Musée de l’Orangerie, em Paris, construído para abrigar as monumentais ninfeias pelas quais é tão lembrado. Em cartaz até janeiro de 2027, a mostra Monet, Pintando o Tempo reúne quarenta obras, cedidas por grandes museus e coleções privadas, com a ideia de refletir sobre o tópico que o mobilizou por toda a vida. Na juventude, Monet saía do ateliê para registrar o que era transitório — um momento do cotidiano que nunca se repetiria de forma igual. A virada de página para a maturidade, no entanto, fez o olhar evoluir para a permanência do que estava no entorno, fase que atingiu o apogeu com o famoso ciclo das ninfeias, protagonistas no jardim de sua propriedade em Giverny, a uma hora de Paris. “Elas eram uma ode à vida, à alegria de estar vivendo num mundo cheio de cor em meio à I Guerra, e embutiam uma mensagem: tragédias acontecem, mas a beleza persiste”, afirma Ana Cavalcanti, da Escola de Belas Artes da UFRJ.

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A dificuldade do pintor em lidar com o imprevisível também é fio condutor de Claude Monet: A Life in Letters (Claude Monet: uma Vida em Cartas, em tradução livre), que será lançado no exterior em novembro. A coletânea de cartas inclui 420 correspondências que manteve com amigos e familiares ao longo da vasta trajetória — dos 18 aos 86 anos, quando morreu. De suas palavras polidas emerge um homem leal a seus “companheiros de luta”, vanguardistas como ele, e dado a paixões intensas, oscilando entre o êxtase diante da natureza e a angústia criativa. Em um dos episódios que relata em uma das cartas, Monet fala de quão nervoso ficou ao enfrentar três semanas consecutivas de chuva, o que o fez interromper o trabalho ao ar livre. Com a chegada da primavera, a folhagem do carvalho pelo qual tanto se interessava havia mudado, e ele não pestanejou: desembolsou 50 francos ao dono da árvore para que a mandasse desfolhar. “De outra forma não posso continuar”, desabafou com sua segunda esposa, Alice Hoschedé, em 1889.

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O avançar da idade lhe trouxe alguma serenidade, mas a autocobrança nunca saiu de cena. “Essas paisagens de água e reflexos se tornaram uma obsessão. É algo que está além das minhas forças na minha idade, mas mesmo assim quero traduzir em pintura o que sinto”, escreveu ao crítico Gustave Geffroy, em 1908. “Esse elemento de insegurança em relação ao próprio trabalho foi o que fez dele o grande artista que é e o impediu de se acomodar, impulsionando-o a encarar desafios maiores”, observou a VEJA Teresa Krasny, organizadora do livro. Com a visão comprometida por uma catarata, as formas que Monet enxergava difusas brotavam nas telas cada vez menos nítidas — semente do que seria extrapolado pelos abstracionistas, já em outro capítulo da história da arte. “Não me resta muito tempo e devo dedicá-lo à pintura, na esperança de finalmente realizar algo bom, de me satisfazer, se possível”, registrou em outra carta o incansável artista, aos 77 anos. Por seu legado, tão admirado nas paredes dos grandes museus, pode-se dizer que Monet acabou encontrando o caminho para vencer justamente aquilo que tanto o atormentava: a efemeridade da vida.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020