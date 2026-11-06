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Cultura

‘Rocky’, 50 anos: livro e filme mostram como Stallone criou o boxeador histórico

Exemplo de perseverança dentro e fora das telas, o ator lança obra sobre a criação de personagem, trajetória que o tirou da miséria

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 06h00
Sylvester Stallone como Rocky Balboa, com luvas de boxe vermelhas, envolto na bandeira dos EUA, sendo erguido por pessoas no ringue. No canto superior direito, foto em preto e branco de Stallone jovem, deitado, segurando um roteiro e caneta, olhando para a câmera
INÍCIO - O roteirista e o famoso personagem: ele driblou a rejeição com uma criação original (7e Art/MGM/UA/Photo12/Divulgação/AFP)
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Acostumado a levar o próprio corpo ao limite, Sylvester Stallone encarou uma exaustão física incomparável após passar três dias e meio escrevendo, a mão, sem parar, o roteiro do filme Rocky. Para amenizar as dores no punho esquerdo — ele é canhoto —, mergulhava a mão em um balde com gelo ou pisava sobre os próprios dedos para alongá-los na marra antes de voltar a pegar a caneta. Como se psicografasse anseios, dores e rejeições acumulados até ali, quando se aproximava dos 30 anos de idade, despejou suas emoções nas páginas e precisou da ajuda da então esposa, que “traduziu” sua caligrafia para datilografar um roteiro legível. “Desabei num sono que mais parecia um coma”, escreve Stallone sobre o fim do processo no livro de memórias Os Degraus, que acaba de chegar ao Brasil.

Capa do livro Os Degraus de Sylvester Stallone, com uma imagem em preto e branco de um homem de costas, braços erguidos em celebração, vestindo agasalho e gorro, em uma escadaria urbana. O título e o nome do autor estão em letras douradas.
OS DEGRAUS, de Sylvester Stallone (tradução de Carolina Simmer, Sextante, 288 págs., 69,90 reais) (./Divulgação)

Na obra, o veterano, hoje aos 80 anos, entrelaça episódios da vida pessoal e profissional, intrinsecamente ligados ao personagem boxeador. O lançamento acompanha as celebrações dos cinquenta anos de Rocky, que estreou em 21 de novembro de 1976 e transformou Stallone, então um desconhecido, em astro de Hollywood. Produzido por cerca de 1 milhão de dólares, o filme arrecadou impressionantes 225 milhões nas bilheterias mundiais e conquistou três estatuetas do Oscar, incluindo as de melhor filme e melhor direção, para John G. Avildsen, além de render a Stallone indicações como ator e roteirista.

A popularidade se estende até os dias de hoje: de lá para cá, Rocky teve cinco continuações, lançadas entre 1979 e 2006, e deu origem a uma nova trilogia, Creed, iniciada em 2015. No total, a franquia arrecadou 1,9 bilhão de dólares. A partir do dia 19, um filme chega aos cinemas para aumentar essa cifra, ao menos de forma simbólica. Eu Sou o Rocky adapta para as telas a história da criação do personagem e os percalços enfrentados por Stallone, interpretado pelo jovem e notável Anthony Ippolito.

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Dois homens, um branco e um negro, sentados em um banco de madeira contra uma parede verde escura. O homem branco, à esquerda, tem cabelo escuro e encaracolado, veste camiseta azul marinho, calça azul escura e tem uma toalha branca no ombro esquerdo. Suas mãos estão enfaixadas. O homem negro, à direita, usa capacete de boxe preto com TUFWWEAR em branco, regata branca, shorts escuros e luvas de boxe pretas. Ambos parecem cansados, com suor visível nos braços.
NOVIDADE - Ippolito (à esq.) em Eu Sou o Rocky: filme dramatiza bastidores (Claire Folger/Amazon Prime)

Livro e filme são produções independentes, mas complementares. Enquanto Eu Sou o Rocky dramatiza a história já conhecida da virada do astro — produção que não conta com o envolvimento do Stallone —, a biografia traz o relato em primeira pessoa do ator, que fez dos limões que a vida lhe atirou uma torta para lá de saborosa. O primeiro revés o atingiu quando ele ainda saía da barriga da mãe. No parto, o médico usou um fórceps de forma incorreta para puxá-lo, lesionando um nervo e paralisando permanentemente parte de seu rosto, além de causar dificuldades na fala. Em casa, foi criado de forma bruta, por uma mãe que o rejeitava e um pai violento. Era constantemente expulso das escolas por seu comportamento errático. Na juventude, chegou a ser preso após uma briga no local de trabalho. O desejo de ser ator, ele explica, em uma sacada psicanalítica, nasceu da necessidade de provar seu valor e receber de estranhos a aprovação e o amor que não teve em casa. A escolha foi arriscadíssima e difícil. “Ser ator é uma loteria. A chance de fracasso é de 98%”, escreve ele.

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A família Stallone posa em uma cama: Sylvester, de camiseta preta, ao lado de Jennifer, de suéter marrom, e as filhas Sophia, Sistine e Scarlet, com um cachorro poodle branco.
PAIZÃO - Com a esposa, Jennifer Flavin (à esq.), e as filhas: reality show sobre a vida em família e seu jeito superprotetor (./Divulgação)

Stallone enfrentou de tudo um pouco nesse caminho. Sem grana, dormiu na rua; quase foi assediado por um diretor de elenco; ouviu diversos “nãos” e julgamentos sobre sua aparência; e chegou a fazer um filme erótico para pagar as contas. Nesse processo, trabalhou como lanterninha de cinema, onde estudava minuciosamente os filmes exibidos para aprender a escrever roteiros. Desenvolveu vários até chegar a Rocky, sobre um boxeador azarão e sofrido, com problemas paternos, mas salvo por um romance arrebatador e pela chance de subir no ringue contra um campeão renomado. O resto é história.

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Um homem de cabelos grisalhos e barba, vestindo terno preto, segura um pirulito e olha para um homem de óculos e barba, com camisa estampada, sentado em frente a um laptop, em um escritório com estantes cheias de livros e plantas
NA ATIVA – Em Tulsa King: um mafioso engraçadão que não quer se aposentar (Brian Douglas/Paramount+)

Cinco décadas mais tarde, Stallone é um nome que dispensa apresentações. Em 1982, deu vida a outro personagem emblemático, o veterano de guerra Rambo, que ajudou a consolidar o cinema de ação tomado por grandalhões imbatíveis, exalando músculos e testosterona. Stallone até demonstrou versatilidade dramática ao longo da carreira, mas foi no tiro, soco e bomba que triunfou: nos anos 2010, reuniu veteranos de Hollywood na franquia Os Mercenários. Mais recentemente, encontrou novo fôlego na televisão com Tulsa King, série da Paramount+ em que interpreta um mafioso recém-saído da prisão. Na contramão da experiência paterna sofrida, tornou-se um paizão que topa tudo pelas filhas, até mesmo estrelar com elas o reality show A Família Stallone. A saga do campeão é repleta de surpresas.

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Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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