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Em movimento liderado pelo Grupo SmartFit, cresce o número de academias boutique

Elas são especializadas em treinos específicos e em atendimento personalizado

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 08h00
Pessoas em uma aula de spinning, pedalando bicicletas ergométricas em um ambiente escuro com iluminação rosa e azul. Uma mulher em primeiro plano veste top e shorts claros, e um homem ao lado sorri, usando camiseta branca.
PEDALADA - Treino na Velocity, do Grupo SmartFit: malhação coletiva para motivar os alunos  (./Divulgação)
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O desejo de sair da mesmice dos exercícios físicos abriu espaço para uma nova frente de negócios no mercado fitness: academias especializadas em treinos de modalidade única, as chamadas boutiques ou studios. A expansão desse segmento se tornou a principal frente de diversificação do Grupo SmartFit, a maior rede de atividades fitness da América Latina. Em maio deste ano, a empresa lançou a BEON Studios, vertical de negócios que oferece pacotes para suas sete marcas do segmento — Aera (de pilates), Vi­dya Studio (ioga), Tonus Gym (musculação coletiva), Velocity (spinning), Kore (treino funcional, que combina aeróbica, força e resistência), Jab House (boxe com funcional) e Race Bootcamp (corrida com funcional). Em vez de aparelhos de musculação e alunos cuidando dos próprios treinos, cada rede dessas se concentra em um método específico e aposta na interação entre os participantes para manter a motivação em alta.

Homem de costas, com luva de foco na mão, treinando boxe com mulher de top e shorts rosa, usando luvas de boxe, em academia escura com letreiro neon ONE TO ONE BY NÉLIO ANDRADE
UM A UM - Boxe na One To One: luta combinada com exercícios funcionais (./Divulgação)

Depois de consolidar a liderança no mercado com suas academias de baixo custo, o Grupo SmartFit está apostando alto na BEON, que já soma 306 unidades no Brasil. A meta é chegar a 400 ainda neste ano e expandir para países como Argentina e Espanha. “Identificamos uma oportunidade de ampliar nossa atuação no mercado fitness, incorporando formatos que oferecem propostas de valor diferentes e complementares à musculação”, diz Carolina Corona, diretora-­executiva da BEON Studios. O crescimento do grupo também se dá em outras frentes: recentemente, comprou o GymRats, aplicativo de desafios entre “ratos” de academia, assumiu o controle de 60% das academias Evolve, forte no Centro-Oeste, e firmou acordo para investir até 32 milhões de reais no Buddha Spa, rede de terapias de relaxamento e bem-estar.

As academias boutique surgiram em 2006 em Nova York, nos Estados Unidos, com a inauguração da Physique 57, que oferece aulas de barre, modalidade que combina movimentos inspirados no balé e exercícios de força com apoio de barra. No mesmo ano, surgiu a SoulCycle, que transformou o ciclismo em ambientes fechados em uma febre da malhação. Em 2017, foi criada a Rumble Boxing, com circuitos que misturam boxe e treinos de força. Esse modelo avançou em meio à expansão do mercado global de bem-estar: segundo o Global Wellness Institute, o setor — que inclui o segmento das atividades físicas — movimentou 6,8 trilhões de dólares em 2024 e deve alcançar 9,8 trilhões de dólares em 2029.

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Infográfico Em Forma sobre a SmartFit, com dados do grupo e do setor de academias no Brasil. Destaques: 4,3 bilhões de reais de receita líquida, 23% de crescimento, 1,4 bilhão de lucro operacional, 2170 unidades em 16 países, 8 milhões de clientes. No Brasil, 61.400 academias, 41% de expansão em 4 anos, 39% de aumento em novas matrículas, 39% de participação da musculação e 11% do pilates nas matrículas
(./.)

No Brasil, a B. Barre e a One To One Fight são algumas das boutiques pioneiras em suas modalidades. A primeira, dedicada ao barre, foi inaugurada em janeiro deste ano em São Paulo. A sessão avulsa custa 80 reais, e as mensalidades vão de 450 reais, para duas aulas semanais, a cerca de 700 reais, no plano ilimitado. As sócias Hannah Hiromoto e Carol Dias preparam a abertura de uma segunda unidade na cidade antes de iniciar a expansão por franquias. “O brasileiro procura experiências, o wellness cresce e a modalidade já é validada no exterior. Era hora de abrir o negócio”, afirma Dias. Fundada por Nélio Andrade em 2020, a One To One combina movimentos de luta e exercícios funcionais em treinos coletivos de alta intensidade. Com nove unidades em operação e mais três por vir, registra cerca de 10 000 visitas por mês, das quais 60% a 70% são para aulas em grupo — com pacotes que variam de cinco treinos por 235 reais até o uso ilimitado por 449 reais por mês. A abertura de uma franquia da rede exige um investimento estimado em até 800 000 reais. “Nossos alunos são tratados como membros de uma comunidade”, diz Carolina Kirsinger, diretora e sócia da rede.

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A expansão dos estúdios especializados revela uma mudança na maneira como parte do público faz atividades físicas. Enquanto uma academia tradicional oferece diferentes modalidades em uma mesma estrutura, a boutique transforma uma delas no centro de toda a experiência. A diferença não está necessariamente no exercício — uma aula de ciclismo indoor pode ser muito similar —, mas na forma como ele é apresentado e conduzido. “Você faz parte de um grupo e as pessoas impulsionam umas às outras. Cada um é incentivado a dar o seu melhor, mas em seu próprio ritmo, sempre com apoio dos professores”, descreve a estudante de comunicação Maria Luiza Vieira, de 21 anos, frequentadora da Velocity. É essa combinação de especialização, acompanhamento e identidade que vem cativando consumidores e garantindo uma nova fase de expansão dos negócios fitness no Brasil.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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