Veja Essa: Marieta Severo, José Dirceu e Deborah Secco
As frases que marcaram a semana
“Eu vivo com uma certeza da eternidade. Eu quero ter uma visão ampla, quero ter o meu futuro, quero achar que é importante estudar, ver as coisas, manter a minha curiosidade.”
MARIETA SEVERO, atriz, protagonista da série Dom de Iludir, da Netflix, ao completar 80 anos
“Uma competição de Estados Unidos e China para criar armas com inteligência artificial poderá ter consequências devastadoras.”
ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU
“A vitória não foi do PT, e sucessor de Lula terá que se provar governando ou liderando.”
JOSÉ DIRCEU, ex-ministro
“Viva o equilíbrio fiscal.”
RAFAEL FONTELES, governador do Piauí, cotado para assumir o Ministério da Fazenda
“O nível de esquerdismo baixou muito em relação ao passado. Quando eu era jovem, todas as pessoas de esquerda tinham lido Marx. Hoje não creio que o façam — nem tenho certeza se teriam capacidade.”
MICHEL HOUELLEBECQ, escritor francês de 70 anos, celebrado autor de Partículas Elementares
“Nós fomos mortos.”
NOVAYA GAZETA, jornal russo de oposição a Vladimir Putin, em editorial, anunciando o fechamento da publicação, lançada em 1993
“Irmão, esse versículo temos que ter ele tatuado em nosso coração e mente, Mateus 26:41: ‘Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca’.”
VITOR BELFORT, lutador de MMA, em mensagem para o banqueiro Daniel Vorcaro, durante o Carnaval de 2024. A mensagem foi descoberta pela PF no celular de Vorcaro
“Carregarei comigo a coragem de resistir.”
TIFANNY ABREU, jogadora de vôlei do Osasco São Cristóvão Saúde, impedida de jogar a Superliga feminina. Tifanny é uma mulher transexual
“Ela realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás.”
LUIZA POSSI, cantora, ao criticar as celebrações do Halloween no Brasil
“É um fechamento de ciclo. Não pretendo mais fazer personagens com esse apelo. Acho que é uma despedida dessa Deborah que tanto foi provedora na minha vida de tantas coisas.”
DEBORAH SECCO, ao terminar a gravação do filme Bruna Surfistinha 2, previsto para ser lançado em fevereiro de 2027
“É muito especial. É diferente de ganhar um torneio, de conquistar um título, mas é uma sensação muito especial saber que o número 1 estará ao lado do seu nome quando o novo ranking for divulgado.”
ALEXANDER ZVEREV, o primeiro alemão desde Boris Becker, nos anos 1990, a chegar ao topo do tênis mundial. Zverev quebra dois anos de dominância do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz
Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020