Veja Essa: Marieta Severo, José Dirceu e Deborah Secco

“Eu vivo com uma certeza da eternidade. Eu quero ter uma visão ampla, quero ter o meu futuro, quero achar que é importante estudar, ver as coisas, manter a minha curiosidade.”

MARIETA SEVERO, atriz, protagonista da série Dom de Iludir, da Netflix, ao completar 80 anos

“Uma competição de Estados Unidos e China para criar armas com inteligência artificial poderá ter consequências devastadoras.”

ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU

“A vitória não foi do PT, e sucessor de Lula terá que se provar governando ou liderando.”

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JOSÉ DIRCEU, ex-ministro

“Viva o equilíbrio fiscal.”

RAFAEL FONTELES, governador do Piauí, cotado para assumir o Ministério da Fazenda

“O nível de esquerdismo baixou muito em relação ao passado. Quando eu era jovem, todas as pessoas de esquerda tinham lido Marx. Hoje não creio que o façam — nem tenho certeza se teriam capacidade.”

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MICHEL HOUELLEBECQ, escritor francês de 70 anos, celebrado autor de Partículas Elementares

“Nós fomos mortos.”

NOVAYA GAZETA, jornal russo de oposição a Vladimir Putin, em editorial, anunciando o fechamento da publicação, lançada em 1993

“Irmão, esse versículo temos que ter ele tatuado em nosso coração e mente, Mateus 26:41: ‘Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca’.”

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VITOR BELFORT, lutador de MMA, em mensagem para o banqueiro Daniel Vorcaro, durante o Carnaval de 2024. A mensagem foi descoberta pela PF no celular de Vorcaro

“Carregarei comigo a coragem de resistir.”

TIFANNY ABREU, jogadora de vôlei do Osasco São Cristóvão Saúde, impedida de jogar a Superliga feminina. Tifanny é uma mulher transexual

“Ela realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás.”

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LUIZA POSSI, cantora, ao criticar as celebrações do Halloween no Brasil

“É um fechamento de ciclo. Não pretendo mais fazer personagens com esse apelo. Acho que é uma despedida dessa Deborah que tanto foi provedora na minha vida de tantas coisas.”

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DEBORAH SECCO, ao terminar a gravação do filme Bruna Surfistinha 2, previsto para ser lançado em fevereiro de 2027

“É muito especial. É diferente de ganhar um torneio, de conquistar um título, mas é uma sensação muito especial saber que o número 1 estará ao lado do seu nome quando o novo ranking for divulgado.”

ALEXANDER ZVEREV, o primeiro alemão desde Boris Becker, nos anos 1990, a chegar ao topo do tênis mundial. Zverev quebra dois anos de dominância do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020