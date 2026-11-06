🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Veja Essa: Marieta Severo, José Dirceu e Deborah Secco

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 06h00
Mulher idosa de cabelos grisalhos e ondulados, sorrindo, vestindo camisa branca e blusa estampada, segurando um colar prateado com a mão direita, com um relógio no pulso, em fundo cinza
Marieta Severo (Fabio Rocha/TV Globo/.)
Continua após publicidade
Veja Essa: Marieta Severo, José Dirceu e Deborah Secco Priorize VEJA no Google

“Eu vivo com uma certeza da eternidade. Eu quero ter uma visão ampla, quero ter o meu futuro, quero achar que é importante estudar, ver as coisas, manter a minha curiosidade.”
MARIETA SEVERO, atriz, protagonista da série Dom de Iludir, da Netflix, ao completar 80 anos

“Uma competição de Estados Unidos e China para criar armas com inteligência artificial poderá ter consequências devastadoras.”
ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU

“A vitória não foi do PT, e sucessor de Lula terá que se provar governando ou liderando.”

Continua após a publicidade

JOSÉ DIRCEU, ex-ministro

Siga

“Viva o equilíbrio fiscal.”
RAFAEL FONTELES, governador do Piauí, cotado para assumir o Ministério da Fazenda

“O nível de esquerdismo baixou muito em relação ao passado. Quando eu era jovem, todas as pessoas de esquerda tinham lido Marx. Hoje não creio que o façam — nem tenho certeza se teriam capacidade.”

Continua após a publicidade

MICHEL HOUELLEBECQ, escritor francês de 70 anos, celebrado autor de Partículas Elementares

“Nós fomos mortos.”
NOVAYA GAZETA, jornal russo de oposição a Vladimir Putin, em editorial, anunciando o fechamento da publicação, lançada em 1993

“Irmão, esse versículo temos que ter ele tatuado em nosso coração e mente, Mateus 26:41: ‘Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca’.”

Continua após a publicidade

VITOR BELFORT, lutador de MMA, em mensagem para o banqueiro Daniel Vorcaro, durante o Carnaval de 2024. A mensagem foi descoberta pela PF no celular de Vorcaro

“Carregarei comigo a coragem de resistir.”
TIFANNY ABREU, jogadora de vôlei do Osasco São Cristóvão Saúde, impedida de jogar a Superliga feminina. Tifanny é uma mulher transexual

“Ela realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás.”

Continua após a publicidade

LUIZA POSSI, cantora, ao criticar as celebrações do Halloween no Brasil

Mulher de pele clara, cabelo preso, brincos longos e vestido tomara que caia vermelho com plumas, posa com as mãos na cintura. Ao fundo, uma parede de cordas trançadas em tom laranja.
Deborah Secco (Maurício Fidalgo/TV Globo/.)

“É um fechamento de ciclo. Não pretendo mais fazer personagens com esse apelo. Acho que é uma despedida dessa Deborah que tanto foi provedora na minha vida de tantas coisas.”

Continua após a publicidade

DEBORAH SECCO, ao terminar a gravação do filme Bruna Surfistinha 2, previsto para ser lançado em fevereiro de 2027

“É muito especial. É diferente de ganhar um torneio, de conquistar um título, mas é uma sensação muito especial saber que o número 1 estará ao lado do seu nome quando o novo ranking for divulgado.”
ALEXANDER ZVEREV, o primeiro alemão desde Boris Becker, nos anos 1990, a chegar ao topo do tênis mundial. Zverev quebra dois anos de dominância do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).