Black Friday 2018: as melhores promoções e dicas para fazer uma boa compra

A Black Friday, que vem se consolidando como uma das datas mais importantes para o comércio, começa oficialmente à 0h desta sexta-feira, 23. Mas muitas lojas já anteciparam suas promoções – algumas com promessas de descontos em todo o mês de novembro.

Veja nossas dicas de descontos e cuidados a serem tomados para fazer uma boa compra. Apesar de a confiança na liquidação ter aumentado, ainda há empresas oferecendo falsos descontos – elas elevam os preços alguns dias antes para aplicar o desconto durante a Black Friday. Saiba como não cair nesse tipo de fraude.

17h41 – Muita procura ‘trava’ leilão da Casas Bahia no Facebook

A rede Casas Bahia pretende fazer o leilão de um produto por hora até as 23h59 desta sexta-feira. O leilão estava programado para começar as 10h desta quinta-feira, mas o número elevado de clientes tentando participar travou o sistema. Muitos consumidores relataram dificuldade para fazer a ofertar ou mesmo para informar os números do CPF e celular. Por volta das 14h30, o sistema parece ter voltado ao normal.

Para participar, o cliente tem de entrar em contato com a Casas Bahia pelo Messenger do Facebook. Depois de ler as regras e informar seus dados, o consumidor é informado sobre o produto que está em leilão. Ele pode fazer três ofertas por produto. Ganha quem fizer o menor lance único. O sistema só aceita lances de dois dígitos – exemplo: 20,18. Ao final do lance, o robô informa que ao final da promoção serão informados todos os lances ganhadores.

17h23 – Na véspera, Black Friday já tem 1.164 reclamações

Levantamento do site Reclame Aqui mostra que foram registradas 1.164 reclamações sobre Black Friday entre as 11h de quarta-feira e as 12h desta quinta-feira. O principal motivo das queixas foi a propaganda enganosa: 13,2% dos casos.

17h – Aplicativos monitoram preços e indicam se é Black Friday de verdade

No início da Black Friday no Brasil, muitas empresas tentaram enganar os clientes com falsas promoções do tipo “tudo pela metade do dobro”.

Para facilitar a vida do consumidor, aplicativos de monitoramento de preços prometem mostrar quais produtos realmente estão mais baratos. Esse é o caso do Zoom, Precifica, Buscapé e JáCotei.