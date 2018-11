Shoppings de São Paulo terão programação especial na Black Friday

Alguns shoppings de São Paulo terão uma programação especial para a Black Friday. Enquanto uns prometem espalhar descontos em QR codes pelos corredores, outros estenderão seu horário de funcionamento nesta sexta-feira, 23.

O Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, promete desconto de até 60% em suas lojas. Serão espalhados diversos QR codes de descontos pelos corredores do estabelecimento com o objetivo de direcionar o cliente para uma área exclusiva do site do shopping com ofertas complementares.

O Shopping ABC, localizado na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, funcionará em horário estendido nesta sexta, abrindo às 8 horas e fechando apenas à meia-noite. Segundo o centro de comércio, as lojas oferecerão descontos, que podem chegar a até 70%, durante todo o fim de semana, de quinta a domingo, dia 25.

Nos shoppings da rede Ancar – Pátio Paulista, Metrô Itaquera e Eldorado – descontos de até 90% serão aplicados nos dias 23, 24 e 25 por meio de um game de realidade aumentada, com alvos espalhados em todos os pisos dos três shoppings. Para aproveitar as promoções, o cliente deverá procurar os alvos e capturar aquele de sua preferência no game disponível nos aplicativos de cada shopping. Os aplicativos também divulgarão ofertas em horários específicos. Assim que a notificação aparecer na tela do cliente, ele deverá encontrar o local indicado no shopping, capturar a promoção através da realidade aumentada e finalizar a compra na loja física dentro do prazo estipulado.

As lojas do Tietê Plaza Shopping oferecerão descontos de até 70% – no site do estabelecimento, também é possível fazer compras com até 50% de desconto até domingo. Entram na ação de Black Friday lojas como Luigi Bertolli, Mr. Cat, Hering, Lupo, Drogasil e Oi.