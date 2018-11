Leilão de Black Friday da Casas Bahia continua com bug após 22 horas

O leilão de Black Friday da rede Casas Bahia não vem transcorrendo como o esperado. Aberto às 10h de quinta-feira com a meta de vender um produto por hora, 38 ao todo, o leilão enfrenta falhas técnicas desde o início, No final da noite de ontem, a empresa informou que o problema era motivado pelo excesso de clientes tentando usar o sistema de venda ao mesmo tempo.

Por volta da meia-noite, por exemplo, a rede abriu o leilão para vender um celular S9, da Samsung. Consumidores relataram que não conseguiam dar lances. Em seguida, foi aberto o leilão de um iPhone 8, que ficou menos tempo que o previsto no ar – pelas regras, cada produto pode receber lances por uma hora. E seguida, a rede tentou vender um kit de xícaras, mas mesmo assim o sistema não funcionou.

O leilão funciona por meio do Messenger, do Facebook. O cliente precisa ler as regras e informar dados pessoais como CPF e telefone celular. Em seguida, o robô do Messenger mostra o produto que está em leilão e o cliente tem que clicar na opção ‘Dar o Lance’. Se o sistema estivesse funcionando corretamente, ele poderia fazer até três lances por produto. Mas logo no primeiro ele recebe a seguinte mensagem: “Há algo errado 😞 Caso persista, volte a conversar comigo dentro de alguns instantes.”

Ontem, a empresa avisou pelo Facebook que o problema era motivado pelo excesso de usuários no sistema. “Pessoal, são tantas mensagens que quebramos o messenger! As mensagens estão lentas e sabemos disso. Estamos em contato com o face [assistência do Facebook] para ajustar aqui, normalizar o bot e todos conseguirem participar!”, disse a empresa em seu perfil na rede social. “#AjudaMark”, terminou o post, em alusão ao fundador da rede social, Mark Zuckerberg.

Nos comentários, os usuários relataram dificuldade para dar lances durante toda a madrugada e começo da manhã de sexta-feira, A reportagem de VEJA fez o processo de cadastramento com sucesso. Mas os lances não são reconhecidos pelo robô. Outro problema é o valor do lance. A rede informa que são aceitos apenas lances com dois dígitos, como 15,34. Os lances vencedores eram de centavos, como 0,40, mas os clientes dizem que o sistema não reconhece esses valores.

Print Facebook Print Facebook

A rede informou ontem à noite que enfrentou problemas técnicos devido ao grande volume de acessos. “Em contato com o Facebook, responsável pelo messenger, e a Take, responsável pelo chatbot, as empresas trabalharam em conjunto para a normalização do sistema e o leilão está acontecendo conforme previsto.”

“Além disso, até o momento, foram realizadas mais de 8 milhões de interações no messenger, do Facebook, uma média de 20 mil usuários por hora com um pico de 50 mil usuários simultâneos.”

Ainda não há um comunicado sobre as falhas da madrugada e manhã de sexta-feira.