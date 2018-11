Black Friday: KFC ironiza McDonald’s e dá desconto no balde de frango

A rede KFC está usando a Black Friday para fazer uma provocação ao concorrente McDonald’s. A empresa vai dar 50% de desconto para os clientes que comprarem o balde de frango de 16 tirinhas de filé crocantes nesta sexta-feira, 23.

Já a promoção do McDonald’s vai dar fritas ou nuggets em dobro para quem fizer compras nesta sexta-feira. Nas redes sociais, o KFC ironiza o McDonald’s e pergunta se o consumidor vai “passar a Black Friday nos nuggets”.

No ano passado, a promoção do KFC dava um balde em dobro para quem comprasse o balde de oito pedaços.

A campanha acontece em praticamente todas as lojas da rede, com exceção das unidades nos shoppings Anália Franco, Morumbi, Cidade São Paulo, Vila Olímpia, Litoral Plaza e Iguatemi Campinas, no Estado de São Paulo, e das lojas nos shoppings Vila Velha e Vitória (ES) e no DiamondMall, em Belo Horizonte (MG).