Black Friday de 2018 deve ser a melhor da história, prevê Casas Bahia

As vendas da Black Friday de 2018 devem ser melhores que as de 2014, que até então tinham sido as melhores do comércio brasileiro. A previsão é do diretor nacional de vendas de lojas físicas da Casas Bahia, Marcelo Nogueira.

Neste ano, a rede varejista abriu todas as lojas às 11h desta quinta-feira com preços de Black Friday e manterá a promoção até o domingo à noite.

“Em um dia como hoje, a gente espera vender entre oito a nove vezes mais que uma sexta-feira normal. Olhando todo o período da Black Friday, que neste ano será estendida, começou na quinta e vai até domingo, teremos um mês a mais de venda. Esperamos que seja melhor que a Black Friday do ano passado e bater o recorde de 2014”, afirmou Nogueira, que está na loja da praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo.

Apesar da previsão otimista, a loja não tem filas no caixa. Ele diz que isso aconteceu porque os sistemas de trabalho dos vendedores foram mudados. “O sistema que o vendedor usa ficou mais ágil. Ficou mais rápido para atender o cliente, formando menos fila, menos gente aguardando o vendedor”, disse.

Outra novidade é que agora o cliente pode comprar, pagar e receber o produto diretamente com o vendedor, “O próprio vendedor recebe e emite a nota. Antes, ele precisava passar por três pessoas: o vendedor, o caixa para pagar e depois passar no pacote. Hoje, em algumas situações, resolve tudo com o próprio vendedor”, afirma o executivo.

Segundo ele, os processos de liberação de crédito tamém foram simplificados, com menos documentação.