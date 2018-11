Black Friday: leilão das Casas Bahia vendeu notebook por 5 centavos

O leilão de Black Friday das Casas Bahia chegou a vender um notebook por 5 centavos e uma TV 55 polegadas 4K por 24 centavos. A ação, que acontece no Facebook desde as 10 horas desta quinta-feira e vai até as 23h59 de sexta, coloca para leilão, a cada hora, um produto. Ganha quem der o menor lance único. Exemplo: se 1.000 pessoas fizerem ofertas de 0,01 centavo de real e apenas uma oferecer 1,11 real por um aparelho de TV, esta última ganhará o leilão.

Confira abaixo alguns dos produtos que já foram leiloados e o lance vencedor:

SmarTV 55″ 4K Samsung – R$ 0,24

Notebook 2 em 1 Dell – R$ 0,05

XBOX One X Project Scorpion – R$ 0,40

Mini System LG 1800W – R$ 2,70

Decoração sala – R$4,46

Lava e seca Samsung 10,2kg – R$ 1,70

Batedeira Planetária Kitchenaid – R$ 2,60

Entre os itens que serão disponibilizados no leilão nas próximas horas estão um iPhone 8, um Samsung Galaxy S9 e um Playstation 4. Os lances deverão ser feitos pelo Messenger do Facebook. Para quem fizer a oferta pelo celular, é necessário instalar o aplicativo.