Queixas relacionadas à Black Friday disparam na tarde desta sexta-feira

Os consumidores não estão encontrando facilidades para realizar suas compras na Black Friday na tarde desta sexta, 23. Segundo o site de defesa do consumidor Reclame Aqui, estão sendo registradas 230 reclamações por horas. Houve um significativo crescimento no número de reclamações, de acordo com a empresa.

Durante a madrugada, por exemplo, a “hora do rush” das reclamações registrou 126 reclamações, da 0h à 1h de sexta-feira. Em 2017, essa média foi de 199 reclamações entre 12h e 16h da sexta-feira de mega ofertas daquele ano.

“Ainda precisamos aguardar o final oficial da Black Friday, mas já podemos dizer que tivemos um aumento nas reclamações em comparação ao ano passado”, disse Felipe Paniago, diretor de operações do Reclame Aqui.

No acumulado total do monitoramento de reclamações da Black Friday 2018, o Reclame Aqui já soma 4.058 queixas, das 11h de quarta-feira, dia 21, até as 16h desta sexta, 23.

Segundo o Reclame Aqui, as empresas mais citadas são Casas Bahia, Americanas, Netshoes, Ponto Frio, Magazine Luiza, Carrefour, Latam, iFood e Kabum. As queixas são relacionadas a propaganda enganosa, divergência de valores, problemas ao finalizar a compra, atraso na entrega e estorno do valor pago.

Procon

Na Fundação Procon de São Paulo, foram realizadas 224 queixas relacionadas à Black Friday até às 15h desta sexta. As empresas que mais receberam reclamações foram Casas Bahia, Americanas, Dell, Magazine Luiza e Carrefour.

Os principais problemas relatados, segundo a fundação, foram maquiagem de desconto, mudança de preço ao finalizar a compra, pedido cancelado após a compra, produto ofertado indisponível, site intermitente e impossibilidade de pagamento.