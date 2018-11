Casas Bahia explica falhas no leilão de Black Friday

Quem tentou participar desde o começo do leilão que as Casas Bahia estão promovendo nesta Black Friday pode não ter conseguido. A ação, que acontece no Facebook desde as 10 horas desta quinta-feira, passou por problemas técnicos durante suas primeiras horas no ar, como explica a empresa em nota. “A rede esclarece que enfrentou problemas técnicos devido ao grande volume de acessos. Em contato com o Facebook, responsável pelo messenger, e a Take, responsável pelo chatbot, as empresas trabalharam em conjunto para a normalização do sistema e o leilão está acontecendo conforme previsto.”

A promoção vai até as 23h59 de sexta. A cada hora, um produto é disponibilizado no leilão. Ganha quem der o menor lance único. Exemplo: se 1.000 pessoas fizerem ofertas de 0,01 centavo de real e apenas uma oferecer 1,11 real por um aparelho de TV, esta última ganhará o leilão.

Entre os itens que já foram arrematados estão um notebook por 5 centavos e uma TV 55 polegadas 4K por 24 centavos.

Segundo as Casas Bahia, foram realizadas mais de 8 milhões de interações no Messenger, do Facebook, “uma média de 20.000 usuários por hora com um pico de 50.000 usuários simultâneos”.