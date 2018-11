Black Fraude: propaganda enganosa lidera reclamações do Procon

A Fundação Procon divulgou nesta sexta-feira, 23, um balanço parcial das principais queixas realizadas por consumidores durante a Black Friday. A maioria das reclamações (34,23%) é em relação à propaganda enganosa, ou seja, quando o desconto anunciado sobre o produto não corresponde à realidade.

Muitos consumidores relatam que pesquisaram antes o valor dos produtos e, durante a Black Friday, as empresas colocam um valor maior para então oferecer o falso desconto. A apelidada “Black Fraude” já é conhecida pelos consumidores brasileiros.

Em segundo lugar nas queixas dos consumidores (com 19,46%) aparece o pedido de cancelamento da compra pela empresa logo após a finalização da compra. A terceira maior reclamação (18,12%) é sobre a mudança do preço final na hora de concluir a compra. Também foram registrados problemas com sites fora do ar ou que oscilam durante o seu funcionamento.

EMPRESAS COM MAIS RECLAMAÇÕES

As empresas Casas Bahia, Extra e Ponto Frio aparecem no topo da lista com mais queixas (20,13% ao todo). Em seguida, estão Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato com 10,07% das queixas. A Dell, Magazine Luiza e Carrefour também foram citadas pelos consumidores.

O Carrefour informou que reforçou sua operação e atendimento aos clientes durante essa Black Friday. “Reforça ainda seu compromisso com o comprimento das condições ofertadas, respeitando sempre a legislação e o Código de Defesa do Consumidor.”

A Via Varejo, empresa responsável pela Casas Bahia, Pontofrio e Extra.com informa que as demandas recebidas pelos canais de atendimento estão sendo prontamente endereçadas e tratadas. “Com relação às manifestações de Procon, assim que recebermos esses registros seguiremos com o esclarecimento e tratativa imediata junto aos clientes e à Fundação.”

A Dell informa que ‘preza pela transparência e a ética no relacionamento com os seus clientes e que tem tratado de todas as dúvidas e reclamações individualmente’. “A empresa inclusive ampliou a equipe de Suporte ao Cliente e o horário de atendimento durante a semana de Black Friday.”

Procuradas por VEJA, as demais empresas não se manifestaram até a publicação desta reportagem.

Qualquer consumidor que sentir lesado pode procurar o Procon e registrar pelo site http://sistemas.procon.sp.gov.br/atendweb/ sua queixa. Até as 10h, o Procon havia recebido 149 reclamações e feito 125 orientações e consultas por meio do telefone 151 ou pelas redes sociais do Procon.