Cosméticos e maquiagens têm desconto de até 80% na Black Friday

Lojas online estão oferecendo descontos de até 80% em cosméticos nesta Black Friday. Lojas como Sephora, Época Cosméticos, Beleza na Web, Mac, Natura e O Boticário ofecerem diversos produtos por preços competitivos, além de cupons de desconto extras e frete grátis dependendo do valor da compra.

Confira alguns exemplos de descontos:

Sephora

A rede francesa oferece ao menos 15% de desconto em todos os produtos da loja online. O corretivo Radiant Creamy Concealer Mini, da Nars, por exemplo, está com desconto de 40% na cor custard, saindo por 59 reais. Já o perfume La Vie Est Belle, da Lancôme, está com desconto de mais de 100 reais, saindo a 197 reais (versão de 30 ml).

Época Cosméticos

O e-commerce oferece descontos de até 80% em todos os produtos. O rejuvenescedor facial Sustent C Protege da Ada Tina, por exemplo, saltou de um preço de 239,90 reais para 47,90 reais, em um desconto de 80%. Já o condicionador BC Bonacure Color Freeze de 1 litro da Schwarzkopf está com 77% de desconto, saindo por 71,30 reais (antes, custava 310,19). A loja também oferece frete grátis em compras a partir de 129 reais.

Beleza na Web

O site está com descontos de até 82%. O condicionador Joico Curl Co-Wash, que custava 242,90 reais, está saindo a 44,90 reais. Com 74% de desconto, o óleo bifásico para cabelos Jacques Janine Professionnel Finaliser 10 em 1 está custando 12,90 reais. Já a máscara para cílios Maybelline The Falsies Push Up Drama Waterproof, que custava 69,90 reais, é encontrado na loja por 19,90 reais.

Mac

A marca canadense de maquiagem está com desconto de 15% no site todo. Além disso, alguns produtos selecionados estão custando 40% menos. Os descontos são cumulativos: por exemplo, um batom matte na cor Red Rock, que custava 79 reais, está saindo por 47 reais. Com o desconto adicional de 15%, ele fica custando 39,95. O blush Extra Dimension na cor Fairly Precious com os dois descontos somados sai a 85,85 reais (seu preço normalmente é 169 reais).

Natura

A marca brasileira de perfumaria, cosméticos e maquiagem está com metade do site pela metade do preço. O desodorante colônia Natura Homem, por exemplo, sai de um preço de 124,90 reais para 62,45 reais. Já a base líquida FPS 15 Una está custando 44,90 reais (normalmente é 89,90 reais).

O Boticário

A marca brasileira tem 700 produtos com descontos de até 60%. Por exemplo, a máscara para cílios 4 em 1 da Make B., que custa normalmente 76,90 reais, custa 29,90 reais na promoção. O creme hidratante Floratta Gold sai com 51% de desconto, a 20,90 reais. Já o batom Make B. Perfeito Matte está custando 21,90 reais (antes era 44,90 reais).