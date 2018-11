Casas Bahia enfrenta problemas em promoção de Black Friday

A rede varejista Casas Bahia enfrentou problemas na manhã desta quinta-feira 22, em uma promoção de antecipação da Black Friday. Por meio do Facebook, a rede está leiloando 38 produtos, um por hora, entre as 10 horas de quinta e às 23h59 de sexta-feira, 23. Porém, logo no primeiro produto, usuários relataram problemas com o sistema de leilão. A rede anunciou que entre os itens leiloados, estão um iPhone XR, um smartphone Samsung S9 e uma TV Qled Samsung de 55 polegadas.

A empresa utilizou o Messenger, do Facebook, para informar as pessoas de que o leilão estava iniciando. Porém, o “bot” – o robô que responde as mensagens automaticamente – travou.

“Pessoal, são tantas mensagens que quebramos o messenger! As mensagens estão lentas e sabemos disso. Estamos em contato com o face [assistência do Facebook] para ajustar aqui, normalizar o bot e todos conseguirem participar!”, disse a empresa em seu perfil na rede social. “#AjudaMark”, terminou o post, em alusão ao fundador da rede social, Mark Zuckerberg.

Nos comentários, os usuários relataram falta de respostas do robô, dificuldade em realizar o cadastro por meio do CPF, e impossibilidade de dar mais de um lance. Veja fez o processo de cadastramento com sucesso. Mas os lances não eram reconhecidos pelo robô.

VEJA procurou a Via Varejo, empresa responsável pela marca varejista Casas Bahia. No entanto, até a publicação desta matéria, não houve resposta da assessoria de imprensa.

Na segunda-feira, a promoção Black Post do Magazine Luiza também gerou uma série de reclamações. O consumidor tinha de comprar produtos de caixas-surpresa sem saber o valor nem o o objeto ofertado. Os valores variaram de 49 reais a 999 reais. Muitos consumidores reclamaram que o produto aparecia como indisponível poucos segundos após a oferta entrar no ar. Segundo a rede varejista, mais de 84 mil pessoas tentaram fazer compras na Black Post, mas só 1.037 conseguiram.