Black Friday da Casas Bahia terá leilão de iPhone: quer pagar quanto?

A Casas Bahia fará neste ano pela primeira vez um leilão na Black Friday. Levará o produto o consumidor que fizer o menor lance único. Exemplo: se 1.000 pessoas fizerem ofertas de 0,01 centavo de real e apenas uma oferecer 1,11 real por um aparelho de TV, esta última ganhará o leilão.

Com essa estratégia, a rede varejista tenta resgatar a campanha ‘Quer Pagar Quanto?’ e reforçar a ideia de que o consumidor pode negociar o preço até chegar à melhor condição do mercado.

O leilão começa às 10h desta quinta-feira, 22, no Facebook da Casas Bahia. Serão ofertados 38 produtos até as 23h59 de sexta-feira, 23. Ou seja, será leiloado um produto por hora. Entre os itens que serão vendidos dessa forma estão o iPhone XR, o smartphone Samsung S9 e a TV Qled Samsung de 55 polegadas, entre outros.

Os lances deverão ser feitos pelo Messenger do Facebook. Para quem fizer a oferta pelo celular, é necessário instalar o aplicativo. “Tudo será robotizado. O robô interage: pega o lance, divulga o lance vencedor. O perfil vai divulgar todos os lances feitos e os vencedores”, diz Othon Vela, diretor de marketing da Via Varejo, que controla as Casas Bahia e o Ponto Frio.

Segundo ele, a rede está preparada para um grande aumento de tráfego de mensagens entre hoje e amanhã. No último ano, foram 2 milhões de mensagens. Ao mesmo tempo, todas as lojas da Casas Bahia e Pontofrio abrirão mais tarde nesta quinta-feira, às 11h. Elas ficarão abertas até o último cliente e reabrirão às 6h da sexta-feira.

O Pontofrio fez pesquisas com clientes para descobrir quais produtos gostariam de ver na promoção. Com base nas respostas, a rede reuniu os itens que serão ofertados a partir das 11h desta quinta-feira.

Outra estratégia da rede será ampliar o prazo de parcelamento: até 24 vezes para uma lista selecionada de produtos. Para produtos de fora dessa lista, será possível pagar em até 14 vezes no cartão.

“Será a maior Black Friday da história”, diz Vela, sem revelar dados de faturamento da Via Varejo nesta data.