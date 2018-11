Burger King vai vender 3 lanches por R$ 15 na Black Friday

A rede de fast food Burger King vai oferecer três sanduíches por 15 reais na Black Friday, que acontecerá nesta sexta-feira, 23. A rede ampliou a tradicional oferta de dois hambúrgueres por 15 reais.

O Burger King vai permitir aos clientes combinar três sanduíches, exclusivamente na data, entre Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo e Cheeseburguer Duplo com Bacon. Ou seja, cada lanche sairá por 5 reais!

Além da promoção, o consumidor também pode complementar o pedido e comprar três batatas mais três refrigerantes com refil livre por 15 reais até o dia 25 de novembro.

“Nós estamos sempre atentos aos gostos e opiniões dos nossos consumidores e sabemos que promoção boa é aquela que realmente vale a pena. Fim do ano a grana fica mais curta e, pensando nisso, transformamos nosso 2 por 15 em 3”, comenta o diretor de marketing e vendas do Burger King, Ariel Grunkraut.

Brincadeira

Em parceria com o Facebook, a rede criou um evento “Choro coletivo de mais um ano sem dinheiro para Black Friday”. A ação convida o consumidor a enviar memes que resumam o sentimento de estar com o bolso vazio na Black Friday.

“Com a zoeira do Burger King e a expertise do Facebook, realizamos uma campanha completa que interage com o consumidor por meio de diversos formatos da plataforma. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários dos consumidores, que tomaram a página do evento com envio de memes criativos. Nosso consumidor tem a nossa cara!”, complementa Ariel.