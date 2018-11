Extra antecipa promoções da Black Friday nas lojas e no aplicativo

A rede Extra decidiu antecipar as promoções da Black Friday deste ano. Nas lojas, os descontos serão aplicados a partir das 20h da quinta-feira, 22. Nos anos anteriores, a liquidação começava somente às 22h. No aplicativo, alguns produtos serão vendidos com preço de Black Friday a partir desta segunda, 19.

Segundo Christiane Cruz, diretora de marketing do Extra, a antecipação do horário da liquidação deve facilitar a vida do consumidor, que poderá ir mais cedo para as lojas. A mudança também melhora o planejamento logístico da rede, reduzindo a concentração de consumidores madrugada adentro nos hipermercados. Em anos anteriores, houve congestionamento do lado de fora de algumas unidades, como a da avenida Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo.

Neste ano, pela primeira vez, a rede Extra convidou funcionários de todas as áreas a ir para as lojas trabalhar na Black Friday. Haverá desde pessoal da área de vendas até membros da diretoria.

O diretor-executivo do Extra, Alberto Calvo, disse que a empresa trabalha com muita antecedência para conseguir descontos com os fornecedores. No caso dos importados, essa negociação começa seis meses antes.

Entre as ofertas do aplicativo estará o multiprocessador Britania All in One, que será vendido por 129,90 reais. Estarão com 50% de desconto os camarões, coxa com sobrecoxa refrigerados e sucos resfriados.

Sem revelar números, o Extra informa que as vendas da Black Friday são seis vezes maiores que a de uma sexta-feira normal. No Extra, os descontos serão válidos até as 23h59 da sexta-feira.

Christiane diz que outras ações do Extra devem incentivar os clientes a comprarem na Black Friday. Ela cita a campanha de troca de selinhos e o programa de fidelidade do Extra.