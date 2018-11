Black Friday do Magazine Luiza começa hoje com venda no escuro

O Magazine Luiza decidiu ousar ainda mais na sua campanha de esquenta para a Black Friday. No ano passado, a rede fez uma venda no escuro de vários produtos. Os consumidores podiam escolher entre vários preços ofertados e só descobriam o que tinham comprado na hora da entrega. A liquidação Black Post acontece só hoje e é válida apenas para compras no aplicativo e site da varejista.

Neste ano, a marca vai fazer uma venda às escuras de preços e produtos. O objetivo é mostrar que a confiança do consumidor no Magazine Luiza é tanta que ele compra até sem saber quanto vai pagar ou o que vai levar.

Como funciona? O cliente clicará na oferta da Black Friday e comprará a promoção. Ao finalizar a compra, saberá o preço – caso não concorde, é só cancelar. O produto ele só vai descobrir na hora da entrega, que acontecerá hoje mesmo.

Outra mudança é que as promoções estarão disponíveis em vários horários do dia, ampliando o engajamento do consumidor. No ano passado, todas as promoções entraram no mesmo horário e algumas se esgotaram facilmente.

“Essa ação vem para solidificar a confiança na marca, Tanto que convidamos nossos clientes a comprarem no escuro, sem saber o produto. Nesta segunda edição, aumentamos o nível de confiança. Os clientes além de não saberem o produto, não saberão os preços. Mas uma coisa é garantida: quem confia se dá bem”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing do Magazine Luiza.

No ano passado, o cliente que comprou a oferta secreta de 99 reais ganhou um notebook. Também teve TV 4K por 999 reais e cafeteira vendida por 29 reais.

As promoções vão aparecer nas redes sociais do Magazine Luiza, ao longo do dia. As compras poderão ser feitas apenas no site e aplicativo da marca.