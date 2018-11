Aplicativos monitoram preços e indicam se é Black Friday de verdade

Todos os setores da economia parecem ter aderido à Black Friday, que oficialmente acontece amanhã. O problema é separar os descontos verdadeiros daqueles que não tiveram nenhuma variação real. Logo no início da Black Friday no Brasil, muitas empresas tentaram enganar os clientes com falsas promoções do tipo “tudo pela metade do dobro”.

Para facilitar a vida do consumidor, aplicativos de monitoramento de preços prometem mostrar quais produtos realmente estão mais baratos. Esse é o caso do Zoom, Precifica, Buscapé e JáCotei.

O Zoom lança nesta sexta uma ferramenta que identifica as melhores ofertas com o selo Black Friday. Esses produtos vão aparecer com destaque no site e aplicativo da empresa. Para ganhar o selo, os preços dos produtos foram monitorados em tempo real ao longo de todo o mês de novembro e comparados com os que foram praticados anteriormente. Já a ferramenta Economizoometro mostrará quanto o comparador de preços já ajudou as pessoas a economizarem. Outro recurso que ajuda na comparação de preços é o histórico de preços, que indicará por quanto um produto foi vendido nos últimos seis meses. Dessa forma, será possível saber se a oferta é boa ou se é melhor esperar para comprar em outro momento.

Quem não tem tempo para ficar pesquisando pode se cadastrar no serviço em “alerta de preço” para ser avisado quando um produto atingir o valor que ele deseja. O aviso é feito por push no celular, SMS ou e-mail.

“Os consumidores também já estão se programando com mais antecedência para a Black Friday e estão cada vez mais munidos de informações para aproveitar o evento da melhor forma”, diz Thiago Flores, CEO do Zoom.

O serviço de notificação de preço é oferecido por outros sites, como o Buscapé e JáCotei. Quando o valor que o usuário deseja pagar pelo produto é alcançado, o aplicativo envia uma notificação. O site também oferece o histórico de preços de milhares de produtos em diferentes lojas virtuais e varejistas, assim como o preço real.

Nos moldes do Zoom, a Precifica criou um sistema para que os consumidores possam acompanhar em tempo real os preços dos produtos e suas categorias. É possível verificar a oscilação retroativa dos valores e saber se aquela promoção é real ou se trata de uma maquiagem. A ferramenta possibilita que o usuário avalie a variação de preços em três momentos: diário, semanal ou mensal.

A plataforma da campanha Black Friday de Verdade informa que terá um ranking com as melhores ofertas da Black Friday. O cliente tem a opção de fazer o download da extensão Black Friday de Verdade no Google Chrome e incorporá-la ao navegador. Com a extensão instalada, ao fazer a pesquisa de preço em uma loja, o serviço fará a comparação de preços com outras lojas.

O Reclame Aqui promete trazer amanhã o ranking de lojas oferecerem os maiores descontos, além das empresas que tiverem mais reclamações, em tempo real.