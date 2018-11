Operadoras de telefonia dão descontos no iPhone e Samsung S9 

Quem quer comprar um smartphone, contratar ou melhorar o plano de telefonia e pacote de dados que encontra boas oportunidades nesta sexta-feira de Black Friday. As operadoras TIM, Vivo e Claro estão com promoções.

Na TIM, o iPhone 6S de 32GB sai por 999 no plano TIM Black 10GB – um desconto de 60% em relação ao preço total. Durante a promoção, o plano TIM Controle, que custa 49,99 reais, tem 4GB de internet, ganha um bônus de 2GB todo mês durante um ano.

Já a Vivo dá desconto em uma série de smartphones e acessórios. O lançamento da Samsung, o Galaxy S9, passa de 2.249,00 reais para 1.899 reais desde que o cliente compre o plano Vivo Família.

A Claro também oferece internet em dobro e descontos nos smarphones. Na Claro Controle, foi aumentada a quantidade de internet e todos os planos passam a contar com ligações ilimitadas para todo o Brasil.

Os mais desejados

Um levantamento feito pelo Zoom, site e aplicativo comparador de preço, revela quais são os smartphones mais buscados pelos consumidores na semana da Black Friday.

O smartphone Samsung Galaxy J8 é o primeiro colocado nas buscas e estava na terceira posição no mês de outubro e na quinta posição em setembro. Ocupam o ranking também o Smartphone Motorola Moto G G6 Plus e Smartphone Samsung Galaxy J5 Pro, na segunda e

terceira posição, respectivamente.

Veja o ranking abaixo:

Smartphone Samsung Galaxy J8 Smartphone Motorola Moto G G6 Plus Smartphone Samsung Galaxy J5 Pro Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime Smartphone Motorola Moto G G6 Play Smartphone Samsung Galaxy J6 SM Smartphone Samsung Galaxy J7 Pro Smartphone Motorola Moto G G6 Smartphone Samsung Galaxy S8 SM Smartphone Asus Zenfone 4

Reclamações

Se por um lado os smartphones estão entre os itens mais desejados, também são os que mais motivam reclamações. O site Reclame Aqui já registrou 2.224 reclamações sobre Black Friday nos últimos dois dias. Smartphones e celulares seguem na liderança, com 9,9%, seguidos por TV, 6,4%, e tênis, 4,5%.

Pela primeira vez, a quarta posição ficou com passagens aéreas com 3,9% das reclamações. Entre as queixas, a propaganda enganosa segue disparado como o maior motivo das queixas (12,6%). Divergência de valores e problemas na finalização da compra compõem o restante dos principais problemas, com 7,5% e 6,7%, respectivamente.