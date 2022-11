José de Abreu entra na briga contra Cássia Kis e vai à Justiça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já que a TV Globo não decide que decisão tomar contra as falas homofóbicas proferidas por Cássia Kis e que continuam a reverberar nos bastidores, José de Abreu tomou atitude por conta própria. Representado pela advogada Luanda Pires, especialista em Direito Antidiscriminatório, entrou com uma representação de notícia-crime no Ministério Público Federal, em razão do crime de LGBTfobia. Na parte Cível propõe ação civil coletiva, pedindo indenização, cujo valor será revertido à população LGBTQIAPN+. E, na via administrativa, ingressou na Secretária de Justiça de São Paulo, com denúncia pelos mesmos fundamentos, por cometer LGBTfobia.

A ação é movida em conjunto com a psicóloga Paula Dalaio e instituições como Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos) e o Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Gênero. “Trabalho em um ambiente onde a grande maioria é gay, lésbica, enfim, LGBT. Aí vem a Cássia Kis com mais de 40 anos de carreira e fala isso! As pessoas ficaram espantadas, porque não esperavam isso de uma colega. A Globo, inclusive, vem trabalhando com inserção contra todos os tipos de preconceito, abrangendo o seu quadro”, desabafou o ator, atualmente no ar na novela Mar do Sertão, para o site Heloísa Tolipan.

Abreu diz que os estúdios onde são gravadas Mar do Sertão e Travessia são distantes. Mas eles já trabalharam juntos em outras ocasiões – Porto dos Milagres, O Rebu e Os Dias Eram Assim. “No Porto dos Milagres a relação foi muito difícil, não só comigo, mas com todo mundo. A impressão que a gente tinha é que ela criava um ambiente de ódio contra ela, que era a maneira dela aparecer”, lembra. Ainda segundo o site, devido à violência contra pessoas trans, ele desaconselhou sua filha, Bia, de vir para as festas de final de ano no país.

