O presente dado por Bolsonaro, segundo Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais uma de Cássia Kis, que se mantém firme e forte como protagonista de conteúdos polêmicos que circulam nas redes sociais. No mais recente, ela aparece conversando com apoiadores de atos antidemocráticos, nas ruas do Rio: “Bolsonaro deu para gente de presente a verdade. Muita gente não quis ver, aliás. Muita gente não quis nem dar uma espiadinha, nem para ver se eu estou muito… (alienada)… Conhecer nosso país, a força do nosso país, a nossa missão. O Brasil está numa condição maravilhosa. O lado de lá já mostrou o que querem fazer, o que já é um estrago. Nós vamos deixar?”. Os apoiadores ao seu redor gritam: “Não!”.

Leia também:

Cássia Kis peita Globo e vai a outro ato golpista

Quem é a pessoa que está evitando a demissão de Cássia Kis na Globo

Continua após a publicidade

O clima tenso nos bastidores da Globo após declarações de Cássia Kis

O que Cássia Kis responde sobre ocupar cargo no governo Bolsonaro

Cássia Kis fala sobre ‘profecia’ favorável ao Bolsonaro

Lúcia Veríssimo expõe beijo na boca ‘de verdade’ em Cássia Kis

Cássia Kis choca ao fazer comentário homofóbico

Globo se pronuncia sobre declarações homofóbicas de Cássia Kis

Cássia Kis explica por que não vê Bolsonaro como um ‘católico de verdade’