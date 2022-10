O que Cássia Kis responde sobre ocupar cargo no governo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2022, 15h25 - Publicado em 20 out 2022, 15h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 20 out 2022, 15h25 - Publicado em 20 out 2022, 15h00

No ar em Travessia, que já declarou ser sua última novela, Cássia Kis vem mostrando que apoia com veemência Jair Bolsonaro (PL) nesta eleição. A coluna lhe perguntou se aceitaria um cargo público, como o de uma secretaria de Cultura no governo. Eis sua resposta:

“Sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém nunca me perguntou sobre isso. Mas eu tenho um perfil de quem gosta de lutar pelas coisas boas para o seu povo. Eu acho que isso que você está me perguntando e que eu agora estou respondendo, eu faço isso em nome do povo brasileiro. Eu amo meu país, eu já podia ter saído daqui em algum momento, e nunca fiz e não pretendo fazer”.