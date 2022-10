Cássia Kis explica por que não vê Bolsonaro como um ‘católico de verdade’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cássia Kis voltou ao horário nobre como a vilã de Travessia, da TV Globo. Em conversa com a coluna, ela fala dos desafios de interpretar uma personagem criada por Gloria Perez, como se comporta nas diretrizes da emissora – que proíbe manifestações políticas dentro dos estúdios, e faz uma análise religiosa de Jair Bolsonaro (PL), candidato que apoia com veemência nesta eleição.

GLORIA PEREZ. “É uma mulher virtuosa, não sai da linha. Você não vê a Glória de salto alto. Você vê a Glória sempre num lugar muito generoso. Para se aproximar dela, você precisa se arrumar. Se arruma e vai conversar com ela, não é de qualquer jeito. Ela é uma grande mulher”.

CONSELHO DE VETERANA. “Se tem uma coisa que eu preciso dizer aos jovens atores é: estudem, amadureçam, aproveitam para desenvolver a responsabilidade, a generosidade. Essa humildade, são virtudes”.

POLÍTICA NA GLOBO. Olha, o assunto mais importante no país e no mundo são as eleições. Então eu não posso gastar tempo para poder falar da Xuxa ou do show da Ivete Sangalo. Eu vou gastar tempo para falar de coisas que são relevantes para mim e para o país. Mas eu não saí fazendo campanha dentro da TV Globo, absolutamente. Alguém pode ter me visto dizendo assim: ‘domingo hein’. No máximo duas vezes, talvez eu tenha feito isso. E talvez tenham me visto num grupo de quatro rapazes mostrando um vídeo, católico, meu, de convocação para rezarem o Santo Rosário comigo, às 4 horas da manhã, no dia 7 de setembro. Eu mostrei isso para eles. Foi o máximo! Ninguém me ouviu falar o nome de nenhum candidato. Absolutamente!”

MATURIDADE. “Não estou a fim de ficar falando porcaria, entende? Quero falar coisas que sejam relevantes para mim e para o país. Então, espero que não ofenda ninguém, em nenhum momento, trata-se de uma mulher com 65 anos! Não me coloco num lugar de uma pessoa que não sabe das coisas. Eu luto para andar atrás da verdade. E não é à toa, hoje, que eu tenho a alegria e a dor de viver a vida católica”.

RELIGIÃO. “A vida católica é linda, a fé católica é maravilhosa. Mas você reconhece o tamanho da cruz e a única diferença é que passa a amá-la cada vez mais. Mas é uma vida muito difícil, porque é onde você caminha com a verdade. E a verdade dói.

BOLSONARO CATÓLICO? “Não. Ele é cristão. Mas um católico de verdade ele ainda não é, ele pode vir a ser. Ele ainda não é, mas ele está sendo apoiado. E isso é maravilhoso. Porque é evidente que o presidente Jair Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem. Sobretudo, porque a vida espiritual dele vem se transformando com força”.

FORÇA DE DEUS. “Ele é o único presidente da República no mundo que fala em Deus. Que conhecimento ele tem? Se ele sabe o que é o protestantismo, se ele sabe de fato o que é ser um evangélico, se ele tem esse conhecimento? Eu não sei. Eu só sei que ele é o único que fala com força sobre Deus”.

LÁGRIMAS DE CROCODILO. “Bolsonaro é um grande homem. Ele está se transformando, sim. Se transformando, no gerúndio, num grande homem. Eu tenho visto esse homem chorar e não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas verdadeiras. Mas vamos parar por aqui? Porque a nossa conversa não é para cair nesse lugar. Eu tenho certeza que respondi pra você: ele é um homem, reconhecidamente, se transformando”.

PROFECIA DE NOSSA SENHORA. “Não é que eu tenha medo. Existe aí uma profecia de Nossa Senhora de que o Brasil vai derramar sangue”.

CONTRA EM 2021 E AGORA A FAVOR. “Você vê que coisa maravilhosa. As pessoas mudam, felizmente. Chegou uma hora que eu falei: preciso descobrir a verdade. Ninguém veio me fazer a cabeça, nada. Comecei a correr atrás de informações. Quando você pede pela verdade, começa a surgir na sua frente”.

