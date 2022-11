Cássia Kis peita Globo e vai a outro ato golpista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Semana passada a coluna listou seis frases e momentos em que Cássia Kis foi alvo de polêmicas recentemente. Mas a lista parece estar longe do fim. Agora, a atriz esteve mais uma vez em um ato golpista pró-Bolsonaro, que pede intervenção militar no país. Assim como no feriado do dia 2, Cássia compareceu neste domingo, 6, a uma manifestação, cumprimentou outras pessoas e rezou com bolsonaristas que insistem em não aceitar a vitória de Lula (PT) nas eleições.

Com camiseta em que se lia “aborto, não”, atriz rezou com terço nas mãos junto a uma figura de Nossa Senhora Aparecida envolta na bandeira do Brasil. A emissora tem cortado um dobrado para administrar as crises que envolvem sua funcionária, atualmente no ar em Travessia. Segundo fontes, a pressão do elenco e da parte técnica para que ela seja afastada da novela só aumenta. Enquanto se tenta chegar a um acordo, a emissora já solicitara – mais de uma vez – que a atriz evite comparecer em eventos como este. Ao que parece, Cássia está pouco se importando com possíveis sansões.

A atriz Cássia Kis esteve presente na récita do Santo Rosário em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, neste domingo, 06 de novembro de 2022. pic.twitter.com/fbE5smCVFa — Sarita Coelho (@saritacoelho) November 6, 2022

Leia também:

Quem é a pessoa que está evitando a demissão de Cássia Kis na Globo

O clima tenso nos bastidores da Globo após declarações de Cássia Kis

Continua após a publicidade

O que Cássia Kis responde sobre ocupar cargo no governo Bolsonaro

Cássia Kis fala sobre ‘profecia’ favorável ao Bolsonaro

Lúcia Veríssimo expõe beijo na boca ‘de verdade’ em Cássia Kis

Cássia Kis choca ao fazer comentário homofóbico

Globo se pronuncia sobre declarações homofóbicas de Cássia Kis

Cássia Kis explica por que não vê Bolsonaro como um ‘católico de verdade’

A fake news que Cássia Kis espalha em grupos de WhatsApp