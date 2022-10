O clima tenso nos bastidores da Globo após declarações de Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dia após ser divulgada a declaração homofóbica de Cássia Kis, parte do elenco e da produção de Travessia não está sabendo lidar com a atriz. Se antes eles a ignoravam, principalmente quando ela enviava material político de fakenews pelos grupos de whatsapp, agora já tem gente fugindo para não precisar encontrar com ela nos bastidores de gravações. Os únicos que ainda conversam e dão algum suporte são Humberto Martins, Jade Picon e Chay Suede. Ou seja, o núcleo mais próximo da trama que envolve a personagem de Cássia. Os demais estão todos horrorizados com suas falas – e não escondem isso.

Teve um ator veterano que disse, em alto e bom som, que não pretende se dirigir a ela fora de cena. O diretor Mauro Mendonça Filho foi procurado por alguns atores que pedem o afastamento definitivo da atriz. Uma pessoa da equipe de caracterização da novela, que cuidava diretamente do camarim da atriz, informou à coluna que pediu para ser remanejada – após palavras ásperas que ouviu da mesma em duas ocasiões. Essa pessoa, gay assumido, se sentiu atacada pelas palavras de Cássia divulgadas nas redes sociais e em entrevistas.

A novela, que não anda bem de audiência, agora tem mais um problema a ser administrado. Já existe, nas redes sociais, uma campanha para que a atriz saia do elenco imediatamente. A Globo se pronunciou contrária à fala de Cássia, como já noticiado. Procurada para comentar os novos desdobramentos, a emissora ainda não se manifestou.

Fora da emissora, Márcia Verçosa de Sá Mercury, uma das filhas da cantora Daniela Mercury e da empresária Malu Verçosa, acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro contra Cássia, acusando-a de LGBTfobia. A apresentadora Xuxa também se pronunciou: “Que decepção! Enquanto existir mundo, haverá filhos para serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada. E tenha certeza de que pais adotivos [não importa o gênero] serão o amor que esta criança precisará para se tornar uma pessoa no mínimo amada, sem preconceitos, sem discriminação [coisa que muita gente, neste momento, não tem]”, disse.

