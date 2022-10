A fakenews que Cássia Kis espalha em grupos de WhatsApp

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2022, 22h57 - Publicado em 12 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 11 out 2022, 22h57 - Publicado em 12 out 2022, 07h00

Indo contra a maioria dos colegas da classe artística, Cássia Kis, 64 anos, já declarou que vota e apoia integralmente Jair Bolsonaro (PL). A atriz, que está na novela Travessia, tem perturbado a paciência dos que mantêm contato com ela via WhatsApp, espalhando correntes a favor do candidato, além de ajudar a propagar fakenews. A mais recente é a de que Lula (PT) seria a favor da legalização do aborto.

Ela chegou a preparar um “dossiê” (que a coluna teve acesso) com prints de stories do Instagram – que chama de “Stalingram”, em alusão ao líder russo Stalin. O material traz várias medidas que teriam sido adotadas por governos petistas. Sob o título de “O governo PT foi o governo que mais promoveu abortos no Brasil”, o “dossiê” não apresenta números de institutos confiáveis, nem dados científicos comprovados; apenas colagens de frases de efeito, citando veículos de imprensa sem links que comprovem sua veracidade.

Já tem colegas de elenco que silenciaram Cássia, incomodados com a quantidade de propaganda enganosa que ela espalha sem dó. Aliás, a própria atriz já declarou que interrompeu uma gravidez aos 29 anos.