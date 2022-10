Cássia Kis choca ao fazer comentário homofóbico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 27 out 2022, 09h59 - Publicado em 27 out 2022, 09h49

Cássia Kis não para de surpreender seus pares e também o público. Após declarar apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PL) nas eleições, defender a criminalização do aborto e propagar certos dogmas católicos, agora ela fez um discurso de teor homofóbico. A atriz, que interpreta a Cidália na novela Travessia, falou que alguns tipos de relações estão “destruindo a família”, durante uma live com Leda Nagle.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, disse, sem apresentar provas.

E em seguida, continuou a sua verborragia: “O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?… Se você tem um casal gay é uma coisa, quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide… Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, eu conheci o Brasil Paralelo e fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014. Ouvi falar do Olavo de Carvalho e sai fora do negócio”.

Como a coluna já noticiou, a atriz vem espalhando fakenews em grupos de whatsapp, o que está causando desconforto em colegas do elenco e pessoas próximas.