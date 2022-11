Quem é a pessoa que está evitando a demissão de Cássia Kis na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro foram as declarações homofóbicas proferidas sem qualquer arrependimento – o que gerou um desconforto generalizado nos bastidores de Travessia, na TV Globo. Depois, a ida a atos antidemocráticos no centro do Rio, na tarde desta terça-feira, 2. O que todo mundo se pergunta é: o que falta para a emissora dar um corretivo disciplinar em Cássia Kis?

Quanto à fala homofóbica, a Globo apenas emitiu um comunicado curto e grosso, deixando claro que não compactua com as palavras da atriz. Já sobre a ida de Cássia à manifestação que pedia ao atual governo intervenção militar, nada foi dito até o momento. A verdade é que a emissora está numa enrascada. Cássia tem um dos papéis centrais de Travessia, novela de Glória Perez que anda mal das pernas. Tirá-la agora do ar, em menos de um mês de exibição, não seria tarefa fácil.

E é justamente a autora da novela quem está evitando que seja tomada uma medida drástica quanto a sua permanência no elenco. Enquanto outros atores tentam junto à direção que Cássia seja imediatamente afastada das gravações, Glória continua escrevendo para a personagem como se nada tivesse acontecido. Não reduziu uma linha de diálogo. Com essas “costas quentes”, a atriz parece não se importar com as consequências de suas atitudes. A coluna apurou que Glória já teria dito que não abre mão da colega em sua produção. O fato é que se aproxima a pesquisa de opinião que a emissora costuma fazer com produtos recém-lançados. Dependendo do que vier daí, vai ser difícil segurar Cássia por muito mais tempo.

