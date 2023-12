2023 em pílulas: crise na TV, perdas culturais e faísca da extrema direita

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

JANEIRO – 2023 começa movimentado. No dia 1º, o Brasil empossa seu novo presidente. Lula (PT) sube a rampa do Palácio do Planalto de forma histórica, ao lado de “representantes do povo”. No dia, ocorre o velório e sepultamento de Pelé na Vila Belmiro, em Santos, foi o último adeus ao Rei do Futebol. E no dia 8, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadem as sedes dos três poderes durante atos antidemocráticos em Brasília. Uma cena vergonhosa, que levaria centenas deles à prisão nos meses seguintes. Fora do Brasil, príncipe Harry lança Spare, a autobiografia que revela detalhes sobre a família real britânica.

FEVEREIRO – A maior festa popular do país volta a sua normalidade. Após os anos de pandemia, a saudade do carnaval movimenta investimentos e milhões de foliões pelas ruas do Brasil. A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Grupo Especial no Rio de Janeiro, com enredo sobre Lampião e a literatura de cordel, de Leandro Vieira. A Mocidade Alegre, em São Paulo, conquista o título cantando sobre imigrante africano que se tornou um dos mais respeitados samurais. O telejornalismo perde a apresentadora Glória Maria, aos 73 anos. Preta Gil cancela seu tradicional Bloco da Preta, que sai no Rio, São Paulo e Salvador, ao começar tratamento contra câncer.

MARÇO – Paris estava em polvorosa com a aprovação pelo Senado da reforma da previdência proposta por Emmanuel Macron. O Oscar trocou pela primeira vez o tapete vermelho pela cor branca – que evoca o pôr do sol, cor ideal antes da “hora de ouro” da premiação, segundo os organizadores. O destaque é Michelle Yeoh, primeira asiática a vencer como Melhor Atriz. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é consagrado o Filme do Ano. Por aqui, Chris Martin, do Coldplay, parecia não querer ir embora do Rio de Janeiro, após uma extensa turnê de onze shows no país.

ABRIL – A Globo demite vários nomes de sua grade. Entre as surpresas: Cléber Machado, nos esportes; e Leila Sterenberg, no jornalismo. Preta Gil revela que descobriu traição do marido, Rodrigo Godoy.

MAIO – Um mês de perda nas “realezas culturais”. A cantora e compositora Rita Lee, a Rainha do Rock Brasileiro, morre aos 75 anos, em 8 de maio. Um dia antes, a apresentadora de TV e cozinheira Palmirinha Onofre também nos deixa, aos 91 anos. No final do mês, Tina Turner, cantora apelidada de Rainha do Rock, morre aos 83 anos. Além disso, vai ao ar o último capítulo da sofrida trama de Gloria Perez, na TV Globo. Travessia é substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, na promessa de melhorar a audiência. No meio audiovisual, o filme A Pequena Sereia, da Disney, levanta discussão sobre representatividade no cinema.

JUNHO – Resultados do Censo Demográfico 2022 começam a ser divulgados pelo IBGE – um país mais velho se desenha na realidade social. Os impasses sobre a herança de Gugu aumentam com o surgimento de um suposto novo irmão e brigas expostas entre os herdeiros. Neymar vem a público pedir desculpas pela traição a Bruna Biancardi, grávida de sua filha. Madonna, aos 64 anos, é internada na UTI por uma infecção bacteriana em Nova York, interrompendo sua turnê comemorativa. Por maioria de votos (5 a 2), o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declara a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos, contados a partir das Eleições 2022. Pela primeira vez, a grife Carolina Herrera apresenta seu desfile fora de Nova York – escolheu o Rio como cenário para uma mega festa, só esqueceu de combinar com São Pedro.

JULHO – Estreia em 13 de julho, no Globoplay, o documentário de Xuxa, que levanta uma série de polêmicas sobre o seu passado, principalmente sobre a relação com a ex-empresária Marlene Mattos. A cantora, atriz e modelo britânica Jane Birkin morre aos 76 anos em 16 de julho. E o diretor, roteirista, ator e dramaturgo Zé Celso falece em 6 de julho, aos 86 anos, depois de um incêndio em seu apartamento. O mundo fica cor-de-rosa para a estreia de Barbie nos cinemas.

AGOSTO – A atriz Léa Garcia morre no dia que receberia uma homenagem, em 15 de agosto, aos 90 anos, durante o 51º Festival de Cinema de Gramado (RS). Uma semana antes, Aracy Balabanian parte aos 83 anos. O encontro de Xuxa, Angélica e Eliana na programação especial do Criança Esperança é o momento mais icônico da campanha solidária da TV Globo. Lançada em 18 de agosto no Amazon Prime, a série brasileira Cangaço Novo faz sucesso no Brasil e no mundo. Faustão é internado em São Paulo devido a uma insuficiência cardíaca. Após 16 dias no hospital, precisa passar por um transplante cardíaco e é operado no domingo, 27. Agitadíssimo, o mês ainda é marcado por Larissa Manoela, que expõe briga com os pais, Silvana e Gilberto, durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

SETEMBRO – No dia 2, Kayky Brito é atropelado por um carro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, quando estava em um quiosque com o amigo Bruno de Luca. Ficou quase um mês no hospital em estado grave. E Luísa Sonza anuncia ao vivo no Mais Você o rompimento com o youtuber Chico Moedas, após descobrir traição do rapaz num banheiro de bar. No The Town, primeira edição do festival-irmão do Rock in Rio, Bruno Mars é responsável pela maior sedução vinda do palco principal para o público. Gerente do Valle Nevado, no Chile, causa grande repercussão ao declarar a VEJA: ‘Turista brasileiro é como poodle’. O mês também é marcante para a coluna GENTE. Aumentando seu alcance além da versão online do impresso, estreamos nosso programa no Youtube, levando ao ar toda segunda-feira uma nova entrevista.

OUTUBRO – No dia 6 nasce Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, dando uma trégua na troca de farpas entre eles. Madonna retorna aos palcos com a turnê que celebra 40 anos de carreira, no dia 14 em Londres, na Inglaterra. A biografia de Britney Spears é lançada no dia 24. No livro, ela conta sua versão sobre os 13 anos em que teve sua vida e carreira sob a tutela do pai e escândalos do ex-namorado, Justin Timberlake, que a obrigou a fazer um aborto. Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends, morre aos 54 anos, em 28 de outubro. No dia 7, após ataques terroristas do grupo Hamas em território israelense, o conflito na Faixa de Gaza ganha mais violência. Papa Francisco sugere possibilidade de bênção para casais do mesmo sexo.

NOVEMBRO – Taylor Swift desembarca pela primeira vez em terras brasileiras com sua turnê mundial. Com três dias de apresentação da The Eras Tour no Rio e mais três em São Paulo. As primeiras noites de apresentações na cidade carioca foram marcadas pela onda de calor, falta de organização e morte da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos. Além dela, o ex-Beatles Paul McCartney apresenta o show da turnê Got Back, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, entre novembro e dezembro. No dia 11, a apresentadora Ana Hickmann acusa o marido Alexandre Correa de violência doméstica, o que acarreta em um processo de separação e divisão de bens. Uma onda de calor reacende o alerta para o aquecimento global – a coluna começa a publicar o especial “Verão 50º”. Javier Milei, admirador de Bolsonaro, é eleito na Argentina servindo de faísca acesa para a extrema-direita na América Latina. Bruna Biancardi vai às redes sociais avisar que não mantém mais relacionamento com Neymar, pai de sua filha.

DEZEMBRO – Paolla Oliveira encerra contrato fixo com a Globo, sendo mais uma estrela de “primeiro porte” a mirar no streaming. Chamuscado com o acidente do amigo Kayky Brito, em que não prestou socorro, Bruno de Luca resolve dar um tempo na carreira. Alexandre Correa alega que está sem luz, telefone e casa para morar desde que se separou de Ana Hickmann. Paris Hilton quebra o silêncio e explica por que só engravida com barriga de aluguel. A pedido da coluna, diversas personalidades que por aqui passaram escolhem a palavra do ano.

