Verão 50º: ginecologista alerta sobre calor na região íntima feminina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na proximidade da estação mais quente do ano, todo cuidado é pouco quando o assunto é proteção do calor. Na série Verão 50º da coluna, trazemos dicas para o bom funcionamento do corpo. Nesta semana, a ginecologista Sandra Rios alerta para os problemas que as altas temperaturas causam na região íntima feminina.

“Com as elevadas temperaturas que estamos passando, a região genital tende a ter aumento do suor, odores desconfortáveis, irritações, inflamações vaginais, além da temida candidíase e das irritações na região perineal externa, por conta de depilações íntimas e atritos de roupas. Por isso, é indicado fazer a higiene genital com sabonete líquido adequado, sempre externamente. O uso de calcinhas de algodão não muito apertadas, de cor neutra, também ajuda a evitar irritações. Muitas mulheres têm o hábito do uso diário de absorventes. Essa prática ajuda no abafamento da região, e o que devemos fazer é o contrário. A área precisa respirar. Dormir sem calcinha é muito bom para a entrada de oxigênio, que permite a manutenção dos lactobacilos naturais da vagina que atuam como defesa, mantendo o micróbio vaginal. Outra dica importante é sempre lavar a região após urinar, evacuar e na troca dos absorventes ou coletores. Da mesma forma que a pele do corpo recebe hidratação, a pele da vulva também precisa ser hidratada. O uso de produtos dermocosméticos íntimos são indicados, principalmente os que tenham componentes como óleo de coco, chá-verde, camomila, barbatimão, malva e outros de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses componentes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, além de combater infecções, aliviar coceiras e eliminar odores desconfortáveis”.

Leia também: Dermatologista dá dicas preciosas para cuidados com a pele sob alto calor

Educador físico aponta sinais de atenção sob calor intenso

O risco do calor intenso para o intestino, segundo especialista

Continua após a publicidade

Cardiologista alerta sobre lesão muscular provocada pelo calor

Angiologista alerta que calor intenso afeta quem tem varizes