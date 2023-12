Verão 50º: Angiologista alerta que calor intenso afeta quem tem varizes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Membro titular da SBACV e da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, Leonardo Stambowsky é cirurgião vascular dedicado ao tratamento de doenças venosas e suas implicações clínico-estéticas. Na série Verão 50º da coluna, o médico alerta sobre os cuidados com a circulação sanguínea em tempos de calor intenso, que beiram – ou ultrapassam – os 50º.

“O verão esse ano promete ser um dos mais quentes da história, e essa situação pode piorar ainda mais para quem tem varizes. O calor excessivo faz com que as veias dilatem para que o corpo possa regular sua temperatura. Mas para quem já tem varizes, isso pode intensificar ainda mais os sintomas como peso, dor, câimbras, coceira… Além disso, o calor aumenta o inchaço das pernas e piora ainda mais a sensação, por isso é muito importante ingerir bastante líquido, evitar a ingestão de sal e sempre que possível tirar pequenas folgas no dia para levantar as pernas e se refrescar do calor”.

