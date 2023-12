O que se revela das cinco demissões mais significativas da Globo no ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo adotou um novo modelo de contrato com os seus talentos nos últimos anos. Cada vez mais, os profissionais veteranos têm seus acordos encerrados, passando a assinar por obras. A coluna selecionou as cinco perdas mais significativas da emissora em 2023 na área do jornalismo e de entretenimento.

Em março, o narrador esportivo Cléber Machado, 61, foi demitido após 35 anos de casa. Para o programa de Youtube da coluna, ele detalhou o processo de desligamento. “Quero crer que foi uma questão de número, porque foi o que me disseram. Poderia ser diferente? Poderia. Poderiam ter feito outra proposta? Poderiam. ‘Você está ganhando muito, vamos ver se a gente consegue arrumar’. Mas isso não é simples”. Hoje Cléber cobre os eventos esportivos pelo SBT. Em abril, foi a vez de Giuliana Morrone, 56, sair, após 34 anos na emissora. Nas redes sociais, ela publicou uma mensagem de despedida em tom de agradecimento pelas experiências. “A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre”. Atualmente ela faz palestras.

Jornalista por 25 anos na GloboNews, Leila Sterenberg, 52, deixou o canal em abril. “Foi um susto. Para mim e para muita gente. Mas entendo o lado da empresa e sou grata pelos anos que passei lá”, disse a VEJA. Hoje ela é Senior Fellow do CEBRI, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais e possui um quadro de entrevistas no Youtube do Instituto Brasil-Israel. Marcelo Canellas, 58, foi demitido em abril, após 33 anos. Ele era repórter especial do Fantástico desde 2009, se dedicando a matérias sobre questões sociais no Brasil. Hoje Marcelo investe no próprio canal no Youtube. Aos 70 anos, o repórter Valmir Salaro foi o último a deixar a TV Globo no final de 2023, após 31 anos de casa. A decisão foi tomada em comum acordo, em outubro, segundo divulgado por ambos. O jornalista foi por mais de 20 anos repórter especial do Fantástico, onde permaneceu até o momento.

Já na parte de entretenimento, se destaca a saída de Manoel Soares, 44, demitido em junho após dificuldades de convivência com Patrícia Poeta, 47, no programa Encontro. O apresentador fundou um agregador de notícias on-line com edições diárias e falou com VEJA sobre o momento. “Um mês e meio depois de eu ter saído da Globo, o meu filho Ezequiel, uma criança autista não verbal, começou a falar. A saída do local de trabalho me conectou com essas crianças”. Em junho, Larissa Manoela, 22, se despediu da TV Globo, após não renovar o contrato com a emissora, onde ficou por três anos. “Sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos”, escreveu em seu Instagram. Hoje ela se dedica a trabalhos no cinema e streaming, além de publicidades nas redes sociais.

Em outubro, Flávia Alessandra, 49, anunciou a saída, após 34 anos na emissora. De acordo com a atriz, a decisão de não prosseguir com o contrato fixo foi tomada por ambas as partes. Na publicação de despedida, a comunicadora já apresentou o novo projeto: o reality Temptation Island (Ilha da Tentação), ao lado do marido Otaviano Costa, 50, no Prime Video. Gabriela Duarte, 49, foi mais uma das atrizes que não teve seu contrato fixo renovado. Ela foi demitida em março, após 34 anos. Hoje ela trabalha em um livro com a jornalista e escritora Brunna Condini. Em abril, Giovanna Antonelli, 47, saiu da TV Globo após 23 anos atuando nas principais tramas do canal. Hoje a atriz se dedica às produções do cinema e streaming, como o filme Apaixonada, e a novela Beleza Fatal, do HBO Max. De tudo isso, se revela uma nova restruturação na emissora e outra possibilidade de acordo trabalhista, que seja menos custosa para a empresa, mas que ao mesmo tempo a torna mais vulnerável aos concorrentes.