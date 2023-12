Menos nudez, mais realizações: Britney Spears em dois atos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Livre da tutela do pai, Jamie, há dois anos, Britney Spears, 42 anos, postou muita foto pelada (ou quase) e emitiu muita opinião sem noção até, enfim, dar sua grande tacada em matéria de superação: o lançamento do livro de memórias A Mulher em Mim, um best-seller instantâneo repleto de revelações. Uma das mais comentadas nas redes foi o drama que viveu aos 19 anos ao engravidar do cantor Justin Timberlake, que lhe pediu para abortar. “Ele disse que não estávamos prontos, que éramos muito jovens”, relata no livro, já disputado por produtoras de Hollywood. Aproveitando o vento a favor, também dispensou Sam Asghari, 29, após catorze meses de casamento. No balanço, foi um ano positivo.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873