Além de ‘Succession’ e ‘Os Outros’: as 10 melhores séries de 2023

Ano agraciado com séries de encher os olhos, 2023 foi marcado por grandes produções da HBO, Netflix, Paramount+, Apple TV+ e Globoplay. Confira a seguir uma seleção feita pelo time de VEJA com com as dez melhores do ano:

Succession

Onde assistir: HBO Max

A jornada da família Roy na disputa por quem seria o sucessor do patriarca Logan, dono de um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, chegou ao fim em uma primorosa quarta temporada. Previsto para morrer no primeiro ano da série, Logan — interpretado por um brilhante Brian Cox, que convenceu os produtores a estender sua permanência na produção — finalmente partiu desse mundo e deixou os filhos Kendall (Jeremy Irons), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) medindo forças em meio a executivos e parentes esfomeados como hienas por dinheiro e poder. O resultado dessa guerra foi notavelmente justo, ainda que indigesto, após a despedida do magnata inesquecível. A trama também bateu recorde de indicações ao Globo de Ouro em uma única edição ao concorrer em nove categorias em 2024.

The Last of Us

Onde assistir: HBO Max

Contrariando as baixas expectativas de fãs do jogo — já que adaptações de videogames não costumam dar certo, a dramatização protagonizada por Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) foi um dos maiores sucessos do ano da TV. A trama parte de uma notável premissa criativa: o que aconteceria se um fungo real, o Ophiocordyceps, que é capaz de transformar formigas em “zumbis”, migrasse para os humanos? Ellie e Joel vagam pelos Estados Unidos devastado pela pandemia fúngica com a missão de encontrar um centro médico, já que a adolescente se revela imune ao mal e pode carregar a cura. O segredo do sucesso, porém, está em uma trama densa, que vai além dos clichês sobre zumbis: aqui, os piores perigos são negacionistas, mercenários e todos os tipos humanos que querem tirar proveito da desgraça coletiva.

Os Outros

Onde assistir: Globoplay

Uma briga entre dois adolescentes na quadra de um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro coloca suas famílias em rota de colisão em uma guerra perigosa de atitudes drásticas. O cenário de Os Outros expõe as contradições de uma classe média que vive no desespero para pagar as contas, mas sempre se acha melhor do que seus semelhantes. A jornada de autodestruição das duas famílias abre espaço para a corrupção da síndica, os esquemas de um morador miliciano e relações extraconjugais que desencadeiam eventos catastróficos. O texto afiado de Lucas Paraizo traduz com maestria uma realidade social que diz muito sobre o Brasil de hoje e tem uma segunda temporada já confirmada pela Globo.

Treta

Onde assistir: Netflix

Descendentes de asiáticos, Danny (Steve Yeun) e Amy (Ali Wong) vivem sob o eterno estresse de vencer nos Estados Unidos. Os dois se conhecem em uma briga de trânsito e traçam como objetivo destruir o outro em reações desproporcionais, em uma espiral de loucura instigante. Ele é um faz-tudo que luta para ganhar dinheiro e trazer seus pais da Coreia do Sul para perto de si, enquanto ela precisa lidar com um marido deslumbrado (e mimado pela mãe intrometida) e uma filha problemática ao passo que tenta vender sua empresa e conquistar a independência financeira da família. Poucas produções atuais têm um olhar tão afiado sobre os dilemas adaptativos dos imigrantes orientais em terras ianques. A série atesta a força de produções centralizadas em asiáticos que vem conquistando Hollywood.

Cangaço Novo

Onde assistir: Prime Video

Na surpreendente série nacional, o sertão nordestino vira palco de uma disputa de poder épica. Inspirada pelo crime organizado que assola a região, a produção dirigida por Fábio Mendonça e Aly Muritiba segue Ubaldo (Allan Souza Li- ma), um bancário que luta para se sustentar em São Paulo quando descobre ser filho de um cangaceiro morto. Para recuperar sua herança na cidade fictícia de Cratará, porém, ele deve mergulhar no banditismo e ganhar a confiança de uma irmã rancorosa, trilhando uma jornada de anti-herói tão eletrizante quanto insólita.

A Diplomata

Onde assistir: Netflix

Dinâmica e afiada, A Diplomata mostra que a Netflix ainda leva jeito para as tramas políticas. Na série, Kate Wyler (Keri Russell, ótima) é uma diplomata de longa carreira ligada às causas humanitárias. Durante uma crise na costa iraniana, ela é enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana, com a missão nada trivial de evitar uma guerra. Os diálogos inteligentes são enriquecidos pelo humor pontual e sagaz, especialmente nos momentos em que Kate tem de lidar com o marido, um ex-diplomata respeitado, mas intrometido. A produção ainda ostenta alfinetadas políticas em referência a figuras do mundo real.

Na Mira do Júri

Onde assistir: Amazon

Em 2021, o civil Ronald Gladden foi convocado a um cargo do qual americanos sempre tentam escapar: ser parte de um júri. O jovem, porém, foi prestar sua responsabilidade social de bom grado, disposto até a participar da produção de um documentário sobre os dias no tribunal. O que ele não sabia, no entanto, é que todos os seus colegas — e até o juiz, vítima e réu — eram atores contratados para tornar a experiência o mais absurda possível. Dentre eles, o ator James Marsden, da trilogia X-Men e Diário de Uma Paixão, que interpreta uma versão exageradamente egocêntrica de si. O resultado são os 8 episódios de Na Mira do Júri, série que vai muito além de uma simples pegadinha para atestar a generosidade do protagonista e comemorar que, apesar de improváveis, heróis podem existir na vida real.

Operação: Lioness

Onde assistir: Paramount+

A produção fez barulho por conseguir reunir Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Michael Kelly e Morgan Freeman na mesma tela. O elenco estrelado serve de chamariz, mas o enredo bem trabalhado é quem prende o espectador: recrutada pela CIA para a operação que dá nome à série, Cruz Manuelos, vivida pela canadense de origem brasileira Laysla de Oliveira, precisa se aproximar da filha de um bilionário suspeito de envolvimento com o terrorismo. O objetivo não é nada modesto: destruir o organismo por dentro e evitar um novo 11 de Setembro.

The Crown

Onde assistir: Netflix

Ao retratar o reinado de Elizabeth II, a série da Netflix se tornou parte indissociável também da história da família real: na era dos reality shows e documentários numerosos, o programa se impôs como uma janela crítica e generosa para a monarca e sua prole. Em sua sexta e última temporada, a série retratou a trágica morte da princesa Diana, em 1997, e o choque sentido pela Coroa logo em seguida. Uma despedida dolorosa, mas impecável.

Fundação (2ª temporada)

Onde assistir: Apple TV+

A segunda temporada da série da Apple TV+, baseada na obra de Isaac Asimov, dá um salto de 100 anos e mostra os desdobramentos da colônia criada no distante planeta Terminus. A narrativa segue a história de Salvor Hardin (Leah Harvey), protetora da colônia, que sai em uma missão em busca da sua mãe, Gall Dornick (Lou Llobell). A série compensa a temática densa com cenários deslumbrantes e atuações primorosas de Jared Harris, como o cientista Hari Seldon, e Lee Pace, como o imperador da Galáxia.

