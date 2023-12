A versão de Harry sobre a infame fantasia nazista retratada em ‘The Crown’

O texto a seguir contém spoilers da sexta temporada de The Crown

Em janeiro de 2005, os príncipes Harry e William – e sua então namorada, Kate Middleton –, foram a uma festa de aniversário à fantasia, que tinha como tema o controverso mote “nativos e colonizadores”. William usou uma roupa de leão. Guy Pelly, um dos melhores amigos dos irmãos, se vestiu como ninguém menos que a rainha Elizabeth II. Já Harry optou pelo uniforme militar nazista da força expedicionária da Alemanha na África.

Na série, o grupo vai junto em peso a uma loja de aluguel de fantasias. Harry (vivido por Luther Ford) pega o uniforme e questiona: “A Alemanha teve um império, não?”. Kate (Meg Bellamy) responde: “Não sei, talvez seja melhor cobrir a suástica?”. William (Ed McVey) ironiza: “Usar a roupa não faz dele um nazista. Essa é a piada, certo?”. Na festa, Harry é fotografado por um dos convidados, e a imagem do príncipe com a roupa nazista estampa todos os jornais da Inglaterra.

Na vida real, Harry já comentou o episódio algumas vezes, dizendo ser um dos maiores arrependimentos de sua vida. Ele, porém, afirmou em sua autobiografia que a escolha não foi assim tão simples — o príncipe conta que ligou para William e Kate para falar sobre suas duas opções de fantasia: o uniforme de um piloto britânico ou o uniforme nazista. Segundo ele, o irmão e a cunhada responderam sem dúvidas que deveria ser o uniforme nazista. De volta ao palácio, ele experimentou a roupa para o casal, que “chorou de rir”, diz Harry.

William nunca assumiu nenhum tipo de envolvimento no episódio, mas até pessoas que trabalharam com a família real disseram que o trabalho de limpar a imagem manchada de Harry fez de tudo para descolar as ações do caçula com as do irmão, o futuro rei da Inglaterra. Ali, teriam começado as desavenças entre os dois, briga que chegou ao auge na quebra de Harry com a monarquia nos últimos anos.

