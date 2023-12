De ‘Renascer’ a ‘Os Outros 2’: as novidades do Globoplay para 2024

O Globoplay anunciou as novidades que vão entrar em seu catálogo no ano que vem. Em seu painel de spoilers na CCXP 2023 deste domingo, 3, apresentado por Sabrina Sato e Paulo Vieira, o serviço de streaming da Globo revelou suas próximas apostas, com destaque para novas temporadas de produções que já fazem sucesso com o público, como as séries As Five, Os Outros e Justiça, além do aguardado remake de Renascer, protagonizado por Humberto Carrão na pele de José Inocêncio. Durante o anúncio, Paulo Marinho, diretor da Globo, revelou que a plataforma teve 2,6 bilhões de horas consumidas neste ano, com lançamento de 35 obras originais.

Melhor produção do ano do Globoplay, Os Outros segue a história de um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que entra em colapso quando vizinhos, Cibele (Adriana Esteves) e Wando (Milhem Cortaz), iniciam uma guerra depois que seus filhos brigam na quadra do local, abrindo espaço para esquemas de um morador miliciano – interpretado por Eduardo Sterblitch, uma síndica corrupta e até casos extraconjugais. Adriana e Eduardo voltam na segunda temporada – prevista para estrear no segundo semestre de 2024 – que se passará em outro condomínio, explorando temas como cultos religiosos e corrupção na política. Letícia Colin, Luis Lobianco e Sérgio Guizé estão no elenco da nova trama.

O Globoplay lança também a terceira temporada de As Five, série spin-off de Malhação – Viva a Diferença, em 1º de março, mais sombria e com drama mais sérios das cinco protagonistas, e a segunda temporada de Rensga Hits!, trama sobre o universo sertanejo com com Lorena Comparato e Alice Wegmann. Há ainda o retorno da série Cilada, com Bruno Mazzeo e Débora Lamm, em maio de 2024. A produção estreou há dezoito anos, sendo o primeiro programa de dramaturgia da TV a cabo, e retorna após um hiato de 14 anos fora do ar.

Com Babu Santana e Jonathan Azevedo, O Jogo que Mudou a História dramatizará em tela parte do crime organizado do Rio de Janeiro, de assaltantes do banco, traficantes, agentes penitenciários e agentes comunitários. A trama conta como duas favelas entraram em uma guerra que durou 20 anos por causa de um jogo de futebol. A produção foi gravada em várias favelas e conta com “atores reais” – egressos do sistema penitenciário e moradores de comunidades.

Entre os documentários, estão uma investigação sobre os assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari; e outra sobre a morte do MC Daleste; além de uma série documental sobre as paquitas, as assistentes de palco de Xuxa Meneghel; e uma mostrando um pouco da intimidade de Jô Soares.

