‘A Diplomata’: Keri Russell brilha em série política e sagaz da Netflix

Kate Wyler é uma diplomata admirada, com uma longa carreira ligada às causas humanitárias. Quando um porta-aviões britânico explode na costa do Irã, ela é enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana no país e, claro, evitar uma guerra. Inteligente e assertiva, a personagem vivida por Keri Russell dá novo fôlego à atriz após o sucesso de The Americans, na qual interpretou uma espiã russa nos Estados Unidos — enquanto a série se revela um raro acerto da Netflix em tramas políticas recentes.

Criada por Debora Cahn, que tem no currículo o roteiro de séries como West Wing, Grey’s Anatomy e Homeland, a produção não nega o DNA de sua idealizadora, e absorve o melhor de cada gênero. Dinâmica e bem amarrada, a trama envolve o público como co-participante na hora de desvendar um grande mistério, incentivando-o a ir adiante. O pano de fundo sério, com pitadas da geopolítica atual, é permeado pela relação irresistivelmente cômica de Kate com o marido, Hal Wyler (Rufus Sewell), de quem ela estava determinada a se divorciar antes de ser enviada na missão irrecusável.

Ex-diplomata de sucesso (e um canastrão assumido), Hal se vê relegado ao posto de “esposa do diplomata”, como brinca no primeiro episódio, mas seus pitacos profissionais e a mania de meter o nariz onde não é chamado leva o casal a situações no mínimo inusitadas, como um quase sequestro que revela informações importantes sobre o ataque que inicia a trama.

É Kate, no entanto, quem domina a narrativa. Segura de suas visões e com um currículo invejável, a personagem é um presente a Russell, que trafega do drama à comédia sem tropeços. Recém-chegada ao Reino Unido, ela precisa navegar em um mundo que impõe às mulheres etiquetas antiquadas. De repente, seus terninhos e calças de alfaiataria são um problema, e precisam ser substituídos por vestidos pomposos em aparições pública. Ela também enfrenta dificuldades para se portar em uma nada moderna carruagem — tudo isso enquanto tenta evitar uma guerra e deflagrar um plano traçado a diversas mãos. Ser diplomata é difícil, ainda mais para uma mulher em um mundo moldado para homens.

Confira o trailer:

Continua após a publicidade