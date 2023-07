‘Os Outros’: quem é o crítico social afiado por trás de hit do Globoplay

Após um acontecimento trágico atingir seu marido, Mila (Maeve Jinkings) se vira para o filho adolescente, Rogério (Paulo Mendes), e diz, em meio às lágrimas: “Somos só eu e você”. A catarse que abre o oitavo capítulo da demolidora série nacional Os Outros, cujo último de doze capítulos acaba de chegar ao Globoplay, é inspirada em uma tragédia pessoal do autor da trama. Lucas Paraizo, jornalista vertido em dramaturgo, perdeu o pai aos 12 anos em um assalto no Rio de Janeiro. “Foi algo que marcou muito minha vida, meu pai era minha grande referência. Quando ele morreu, minha mãe me disse a mesma coisa que a Mila nessa cena. A segurança que ela me deu foi algo que busquei inserir na série”, contou Paraizo em entrevista a VEJA.

Palavra de roteirista

Apoiado nessa habilidade em transformar momentos singelos em sequências impactantes, Paraizo vem se firmando como uma das maiores revelações da nova safra de autores da Globo. Prova disso foi seu trabalho na intensa Sob Pressão, série dramática sobre um hospital público do Rio de Janeiro. Encarregado por Guel Arraes e Jorge Furtado de roteirizar o projeto em 2016, o autor traduziu a rotina exaustiva de médicos do SUS de forma tocante e nada enfadonha — mesmo competindo com diversas produções gringas do mesmo estilo. “Diante da vida e da morte, todos fazem uma revisão da própria existência”, analisa o autor. Com um currículo que inclui outras produções ilustres da emissora, como a colaboração no texto de Justiça (2016), série de Manuela Dias que ganhou duas indicações ao Emmy, Lucas agora chega ao melhor momento de sua carreira com Os Outros, série que estreou em 31 de maio e já se tornou o programa mais consumido do Globoplay.

Ambientada em um condomínio na Barra da Tijuca, a trama retrata com maestria certa parcela da classe média carioca emparedada entre o desejo de ascensão social e uma realidade sufocada pelo tédio e ressentimento. A briga dos adolescentes Marcinho (Antonio Haddad) e Rogério na quadra esportiva do conjunto de prédios desencadeia uma guerra entre seus pais, que embarcam em uma senda de vingança e ódio. Baseada num argumento de Fernanda Torres, a história demole a fachada de normalidade e progresso: as pessoas aparentemente pacíficas que residem ali estão à beira de um colapso individual e comunitário. É a raiva que leva Cibele, a mãe obcecada pelo filho vivida por uma afiada Adriana Esteves e esposa do passivo Amâncio (Thomás Aquino), a comprar uma arma de um vizinho miliciano sob a justificativa de proteger sua família do violento Vando (Milhem Cortaz). A série subverte a ideia de segurança e calmaria que os condomínios tentam passar — nada poderia estar menos seguro, afinal, com vizinhos como aqueles.

Sob pressão

É crítica social de primeira, enfim, o quitute que Paraizo, de 45 anos, oferece ao espectador. Filho de um arquiteto carioca e de uma nutricionista gaúcha, ele começou a trabalhar cobrindo o Carnaval pela Globo no fim da década de 1990, enquanto cursava jornalismo na PUC-Rio. Logo bandeou-se para as artes movido pelo desejo de trabalhar com ficção. Mu­dou-se, em 2001, do Rio para Cuba, onde fez um curso de roteiro. Depois, engatou pós-graduação e mestrado na Espanha. De volta ao Brasil, após dez anos no exterior, conquistou seu primeiro trabalho de roteirista ao se juntar à equipe de colaboradores da série A Teia (2014), de Carolina Kotscho e Bráulio Mantovani, já na Globo — onde atua até hoje, com projetos ambiciosos (e ainda mantidos em segredo) delineados para os próximos anos.

Parceira de trabalho de Lucas, Luisa Lima, diretora de Os Outros, atesta o talento do colega para tratar de assuntos da vida real, adicionan­do-lhe camadas de absurdo com delicadeza. “Lucas transforma qualquer narrativa num texto claro, com estrutura impecável”, elogia. Em Os Outros, essa marca criativa expõe um microcosmo que não é só carioca, mas 100% nacional — e cujos dilemas explicam tanta coisa, inclusive a polarização insana. Ainda assim, não é nunca um retrato niilista. Como ele mesmo frisa: “Há violência, mas também o amor familiar”. O Brasil pode não ser bem o paraíso — mas agora temos alguém capaz de traduzi-lo.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2023, edição nº 2849

