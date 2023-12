Globo de Ouro 2024: onde assistir às séries indicadas ao prêmio

Para encerrar o ciclo de produções cinematográficas e televisivas de 2023, o prêmio Globo de Ouro dá o pontapé na temporada de grandes premiações logo na primeira semana de janeiro, no dia 7, e acaba de divulgar sua lista de indicados nesta segunda-feira, 11 de dezembro. E quem deseja estudar os melhores seriados do ano até lá está com sorte: a maioria dos felizardos está disponível no Brasil via plataformas de streaming. Confira onde assistir às produções que concorrem nas principais categorias da premiação:

Succession

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor ator em drama, melhor atriz em drama, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante.

Onde assistir: HBO Max

The Last of Us

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor ator em drama, melhor atriz em drama

Onde assistir: HBO Max

The Crown

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor ator em drama, melhor atriz em drama, melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Netflix

Continua após a publicidade

The Morning Show

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor ator coadjuvante.

Onde assistir: Apple TV+

The Curse

Indicado nas categorias: Melhor atriz em drama

Onde assistir: Paramount+

Continua após a publicidade

Yellowjackets

Indicado nas categorias: Melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Paramount+

O Urso

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical, melhor atriz em comédia ou musical, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante.

Onde assistir: Star+

Ted Lasso

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante.

Onde assistir: Apple TV+

Continua após a publicidade

Falando a Real

Indicado nas categorias: Melhor ator em comédia ou musical.

Onde assistir: Apple TV+

Barry

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical.

Onde assistir: HBO Max

Continua após a publicidade

Abbott Elementary

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor atriz em comédia ou musical.

Onde assistir: Star+

Na Mira do Júri

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor ator coadjuvante.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Only Murders in the Building

Indicado nas categorias: Melhor série de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical, melhor atriz em comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante.

Onde assistir: Star+

Continua após a publicidade

A Maravilhosa Sra. Maisel

Indicado nas categorias: Melhor atriz em comédia ou musical.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Os Encanadores da Casa Branca

Indicado nas categorias: Melhor ator em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: HBO Max

Treta

Indicado nas categorias: Melhor série limitada ou telefilme, melhor ator em série limitada ou telefilme, melhor atriz em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Netflix

Uma Questão de Química

Indicado nas categorias: Melhor série limitada ou telefilme, melhor atriz em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Apple TV+

Daisy Jones and The Six

Indicado nas categorias: Melhor série limitada ou telefilme, melhor ator em série limitada ou telefilme, melhor atriz em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Companheiros de Viagem

Indicado nas categorias: Melhor série limitada ou telefilme, melhor ator em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Paramount+

The Great

Indicado nas categorias: Melhor atriz em comédia ou musical

Onde assistir: Lionsgate+

Toda A Luz que Não Podemos Ver

Indicado nas categorias: Melhor série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Netflix

1923

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor atriz em drama.

Onde assistir: Paramount+

A Diplomata

Indicado nas categorias: Melhor série dramática, melhor atriz em drama.

Onde assistir: Netflix

Amor e Morte

Indicado nas categorias: Melhor atriz em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: HBO Max

Gêmeas – Mórbida Semelhança

Indicado nas categorias: Melhor atriz em série limitada ou telefilme.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial