AO VIVO: Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições

Mais de 156 milhões de brasileiros voltaram às urnas neste domingo, 30, para eleger em segundo turno o próximo presidente da República, em disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno, em 2 de outubro, Lula teve 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20%. Eleitores de doze estados também elegerão neste segundo turno seus governadores: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia.

A partir das 17h, quando as urnas serão fechadas, VEJA fará uma live especial com colunistas, repórteres e convidados. Comandado pela colunista Clarissa Oliveira e o editor Ricardo Ferraz, o programa terá análises exclusivas, comentários e informações em tempo real. VEJA também mostrará a marcha das apurações à Presidência e aos governos estaduais neste link.

17h15 – No início da apuração no Amazonas, Wilson Lima Wilson Lima (União Brasil) parece confirmar o favoritismo: ele largou bem na frente de Eduardo Braga (MDB): 62,49% a 37,53%, com quase 5% das urnas apuradas no estado.

17h04 – Apuração à Presidência da República começa a ser registrada no sistema do TSE. Com 0,12% das urnas apuradas, Lula tem 57,23% e Bolsonaro, 42,77%.

17h01 – PT vai convidar Janones a voltar para o partido

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Reginaldo Lopes (MG), confirmou a VEJA que pretende convidar o também deputado André Janones para deixar o Avante e se filiar ao seu partido.

16h45 – Risco de alta abstenção vira pesadelo para Lula

16h45 – Presidente do TSE diz que ações da PRF não impediram eleitores de votar

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse neste domingo que todos os eleitores eventualmente afetados pelas operações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste conseguiram votar. “Em momento nenhum os ônibus retornaram às origens. Eleitores que estavam sendo transportados votaram”, disse Moraes em coletiva de imprensa no TSE.

16h45 – Matheus Leitão: Os sinais que as últimas pesquisas revelam para Lula e Bolsonaro

As pesquisas de intenção de voto divulgadas neste sábado, 29, sobre a disputa presidencial deixaram claro que essa eleição será decidida voto a voto. Dos seis institutos que divulgaram levantamentos, quatro apontam empate técnico entre Lula e Bolsonaro considerando a margem de erro.

16h45 – Radar: Ministros do STF irão em peso ao TSE acompanhar apuração

O TSE recebeu indicativo de que quase todos os ministros do STF irão ao tribunal no fim da tarde para acompanhar a apuração das eleições e o anúncio do futuro presidente da República.

16h45 – Siga em VEJA apuração em tempo real nos estados e ao Palácio do Planalto

16h45 – Acompanhe live especial de VEJA a partir das 17h

É HOJE! | #VEJA realiza neste domingo, a partir das 17h, uma transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube com apuração e análise do segundo turno das #eleições. Não perca! https://t.co/FpTuORgdp8https://t.co/X3SLNycSMG pic.twitter.com/GWB6t4Eb63 — VEJA (@VEJA) October 30, 2022